Машков: Жители Калининграда жалуются на новые остановочные павильоны

Источник: Новый Калининград

Глава фракции ЛДПР в горсовете Дмитрий Виноградов при обсуждении проекта бюджета города на 2018 год поднял вопрос о новых автобусных павильонах — из бюджета выделяется 20 млн на 40 новых остановочных пунктов.

По словам Виноградова, стоимость одного остановочного пункта в 500 тыс. рублей в два раза превышает стоимость остановок в других регионах России.

«Есть остановочные пункты из алюминиевого профиля, начинаются от 180 тысяч рублей», — заметил Виноградов.

И.о. главы комитета городского хозяйства Владимир Машков пообещал рассмотреть предложения. Он также отметил, что нужно ставить антивандальные варианты. По его словам, за короткий срок в городе было повреждено шесть остановочных пунктов — в них разбили стекла.

«Есть видеосъемка, это делала молодежь», — пояснил он.

Депутатов удивил тот факт, что в новых остановочных павильонах не используется антивандальное стекло. Глава социальной комиссии горсовета Андрей Шумилин ответил на это, что антивандальное стекло было предусмотрено, однако некоторые остановки не соответствуют требованиям. «Мы посмотрим варианты, — пообещал Машков. — Но люди жалуются. Где-то поддувает. Вы сами понимаете, что когда плохо — мы об этом узнаем».