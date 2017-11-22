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15:21 (мск), источник: Новый Калининград

Машков: Жители Калининграда жалуются на новые остановочные павильоны

Жители Калининграда остались недовольны новыми остановочными павильонами, которые были установлены в областном центре в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда», сообщил и.о. главы комитета городского хозяйства мэрии Владимир Машков на заседании бюджетной комиссии горсовета в среду.

Источник: Новый Калининград

Глава фракции ЛДПР в горсовете Дмитрий Виноградов при обсуждении проекта бюджета города на 2018 год поднял вопрос о новых автобусных павильонах — из бюджета выделяется 20 млн на 40 новых остановочных пунктов.

По словам Виноградова, стоимость одного остановочного пункта в 500 тыс. рублей в два раза превышает стоимость остановок в других регионах России.

«Есть остановочные пункты из алюминиевого профиля, начинаются от 180 тысяч рублей», — заметил Виноградов.

И.о. главы комитета городского хозяйства Владимир Машков пообещал рассмотреть предложения. Он также отметил, что нужно ставить антивандальные варианты. По его словам, за короткий срок в городе было повреждено шесть остановочных пунктов — в них разбили стекла.

«Есть видеосъемка, это делала молодежь», — пояснил он.

Депутатов удивил тот факт, что в новых остановочных павильонах не используется антивандальное стекло. Глава социальной комиссии горсовета Андрей Шумилин ответил на это, что антивандальное стекло было предусмотрено, однако некоторые остановки не соответствуют требованиям. «Мы посмотрим варианты, — пообещал Машков. — Но люди жалуются. Где-то поддувает. Вы сами понимаете, что когда плохо — мы об этом узнаем».

Напомним, в Калининграде летом устанавливалось 39 новых остановочных павильонов в рамках подготовке к ЧМ-2018. Цена контракта — 19,9 млн рублей, один павильон «под ключ» обошелся бюджету в 500 тыс рублей. Оборудование остановочных пунктов, остеклёнными лайтбоксами (световыми коробами) для размещения информации, предусмотрено техническим заданием, которое разрабатывалось мэрией Калининграда.

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