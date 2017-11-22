На стадионе «Нижний Новгород» завершен монтаж крыши
На стадионе «Нижний Новгород» полностью завершен монтаж крыши. Специалисты установили почти пятьдесят пять тысяч квадратных метров кровли над зрительскими трибунами и зоной фойе.
На стадионе «Нижний Новгород» полностью завершен монтаж крыши. Специалисты установили почти пятьдесят пять тысяч квадратных метров кровли над зрительскими трибунами и зоной фойе.
Футбольное поле стадиона, согласно проекту, осталось открытым. Крыша выполнена из пластин поликарбоната белого, синего и голубого цветов, чередующихся в шахматном порядке и построена с учетом климатических особенностей региона. Она имеет высокую прочность и должна выдерживать серьезную ветровую и снеговую нагрузки.
Во время дождя вода стекает в дождеприемные лотки и направляется в систему ливневой канализации. Система кровли оборудована подогревом, что будет препятствовать образованию наледи и способствовать таянию снега.