На стадионе «Нижний Новгород» завершен монтаж крыши

Футбольное поле стадиона, согласно проекту, осталось открытым. Крыша выполнена из пластин поликарбоната белого, синего и голубого цветов, чередующихся в шахматном порядке и построена с учетом климатических особенностей региона. Она имеет высокую прочность и должна выдерживать серьезную ветровую и снеговую нагрузки.