Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Маликов объяснил, почему удалил твит о смерти Хворостовского
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Порошенко созвал заседание из-за ситуации в Луганске
В России могут ввести налог на смерть
Глава Чехии обратится к Медведеву из-за сюжета на российском ТВ
Чем известен Дмитрий Хворостовский22 ноября после продолжительной болезни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский
Градский прокомментировал сообщение о смерти певца Хворостовского
СМИ: фанаты сорвали концерт Ваенги в городе Орел
Семья сделала первое заявление о кончине певца Хворостовского
Кобзон рассказал о завещании Хворостовского
В Сети обсуждают изменения лица Любови Успенской – снимок
Киркоров обратился к Пугачевой после ее венчания
11 цитат Дмитрия Хворостовского о жизни и любви
София Ротару с внучкой и невесткой украсили обложку Elle
«Продолжают есть друг друга» - МВД Украины о побеге главы ЛНР
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
8Внутри Монголии
14:08 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

На стадионе «Нижний Новгород» завершен монтаж крыши

На стадионе «Нижний Новгород» полностью завершен монтаж крыши. Специалисты установили почти пятьдесят пять тысяч квадратных метров кровли над зрительскими трибунами и зоной фойе.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Футбольное поле стадиона, согласно проекту, осталось открытым. Крыша выполнена из пластин поликарбоната белого, синего и голубого цветов, чередующихся в шахматном порядке и построена с учетом климатических особенностей региона. Она имеет высокую прочность и должна выдерживать серьезную ветровую и снеговую нагрузки.

Во время дождя вода стекает в дождеприемные лотки и направляется в систему ливневой канализации. Система кровли оборудована подогревом, что будет препятствовать образованию наледи и способствовать таянию снега.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Звезда российских сериалов умер в ванной во время запоя
Распознать маньяка невозможно: эксперты и свидетели о новых убийствах в Москве
Самородок из глубин: скончался певец Дмитрий Хворостовский
Правительство России ввело новую разновидность въездных виз
Cечин уведомил суд, что до конца года он будет очень занят
Набиуллина рассказала о ценах на оливье и селёдку «под шубой»
Задержанный во Франции сенатор Сулейман Керимов не признал вину
«Дело Захарченко» превратилось в театр абсурда
Украденные вещи Джона Леннона нашлись в Берлине
Спорт
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов "Спартак" упустил победу над словенским "Марибором" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов, но все еще сохраняет шансы на выход в 1/8 финала турнира
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Монако не справляется с количеством миллионеров
Тайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь