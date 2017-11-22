Скульптуру «Моя Сибирь» открыли в наукограде Кольцово

Пройдя долгий путь от появления на свет и до водружения на пьедестал, композиция «Моя Сибирь», созданная руками скульптора Арама Григоряна, была открыта в Кольцово.
Установка композиции началась еще в воскресенье, 19 ноября. «Моя Сибирь» заняла место на пересечении проспекта Академика Сандахчиева и улицы Технопарковой.
«Это наш особый перекресток кольцовских надежд, — сказал мэр наукограда Кольцово Николай Красников. — Потому что именно здесь сошлись и наша главная гордость, проспект академика Сандахчиева, и улица Технопарковая, соединяющая старые и новые микрорайоны. Именно здесь когда-то мы и начали строительство своего первого стадиона, задумали площадку Биотехнопарка, Бизнес-инкубатора».
«Моя Сибирь» — это один из новых масштабных скульптурных объектов современной России. 15-метровая композиция стала объектом приоритетного общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды». По словам заместителя министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова, на строительство и благоустройство Новосибирской области было выделено 753 миллиона рублей.
«Моя Сибирь» была установлена на средства, выделенные спонсорами, а монтажом и установкой памятника занималась строительная компания «Проспект», которая уже зарекомендовала себя в наукограде. Как сказал исполнительный директор по строительству компании Владимир Монагаров, после всех проделанных работ скульптура останется молодой и прекрасной на долгие годы.
«Жители Кольцово были наиболее активными в выборе тех объектов, которые реализованы в этом году, — сказал Денис Архипов. — Мы изучили этот опыт, и как положительную практику распространяем сейчас на другие территории».
Проект «Формирование комфортной городской среды» продлится еще до 2020 года, благодаря ему облик Кольцово уже начал меняться в лучшую сторону: в парке открыли тропу здоровья, на улицах появляется освещение, благоустраиваются придомовые территории. В наукограде не будут сбавлять обороты, на будущий год также предусмотрено много работы. Например, планируется строительство заездных карманов на автобусных остановках на Никольском проспекте, реконструкция прежних и строительство новых автомобильных дорог.