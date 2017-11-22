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13:39 (мск), источник: Newtimes.kz

В Казахстане закрыли 7 тюрем

В Казахстане за последние полтора года оптимизированы 7 колоний для заключения осужденных, передает МИА «Казинформ».

Источник: Newtimes.kz

Об этом сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД Республики Казахстан Алмас Садубаев.

«Казахстан сегодня двигается по пути гуманизации уголовного законодательства и расширения сферы применения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Как следствие, в последние годы тюремное население страны значительно сократилось. Например, в 2011 году было 57 тыс осужденных, то в этом году их число составляет 35,5 тыс человек», ― отметил Алмас Садубаев.

Он также уточнил, что если 15 лет назад Казахстан по количеству заключенных занимал в мировом рейтинге третье место после США и России, то сейчас находится на 68-ой строке.

«В связи с сокращением численности осужденных, руководством МВД было принято решение о ликвидации некоторых учреждений с наиболее худшими коммунально-бытовыми условиями. Так, за последние 1,5 года в стране были оптимизированы 7 колоний», ― сообщил Алмас Садубаев.

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