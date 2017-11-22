Лесных вредителей изучают в Иркутске специалисты со всей России

Источник: Вести Иркутск

В созданном в этом году Центре инновационного развития и подготовки кадров это второй набор слушателей. Тема — лесные вредители.

— Тема на самом деле очень актуальная, поскольку лес имеет большое экономическое значение и для России в целом, и для нашего региона. А если о нашем регионе говорить, это ещё и здоровье населения, и экология, — говорит начальник Центра инновационного развития и подготовки кадров ФБГУ ВНИИКР Владимир Куприк.

На этот раз среди участников семинара представители Хабаровского края, Ставрополья, Якутии. Впервые за знаниями в Сибирь приехала делегация республики Крым.

— Цель нашего приезда — это перенять опыт иркутских коллег в области лесного карантина. Изложен очень интересный материал, у нас проведены очень насыщенные практические мероприятия, — говорит начальник отдела департамента сельского хозяйства Севастополя Светлана Боева.

Врага надо знать в лицо. Иркутская область — ведущий регион по заготовке древесины. Только за девять месяцев этого года специалисты более пятисот раз обнаруживали вредителей при досмотре заготовленного леса. 60 тысяч кубометров ушли в топку. Для общего количества — более десяти миллионов кубов — это относительно немного. Однако зараза страшна распространением.

— Мы из Иркутской области получаем пиломатериал, из посёлка Витим, нам по Лене отправляют. И эти же пиломатериалы с последующей обработкой у нас в Австрию и Германию уходят. Вызывают организации на досмотр, выезжаем, досматриваем, — говорит старший государственный инспектор управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) Павла Адамова.

Лесам Прибайкалья угрожают несколько десятков видов болезней и вредителей. Так шесть тысяч гектаров кедрача заражены бактериальной водянкой. А самый распространённый жук-короед — усач. Он опасен ещё и тем, что может стать переносчиком серьёзного заболевания — сосновой стволовой нематоды. Это — общая тревога для всех участников семинара.

— Сосновая нематода распространена в регионе наших соседей в Восточной Азии — Японии, Корее, Китае, в северной части Китая. И в то же время она есть на Западе, в Западной Европе, — говорит старший научный сотрудник Центра инновационного развития и подготовки кадров ФБГУ ВНИИКР Надежда Бережная.