Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский прокомментировал сообщение о смерти певца Хворостовского
Поможет ли фейсбилдинг остаться молодой
Семья Хворостовского сделала заявление по поводу смерти певца
IKEA не будет отзывать из РФ комоды известной серии
Нюша неожиданно стала блондинкой
Чем известен Дмитрий Хворостовский22 ноября после продолжительной болезни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский
Градский прокомментировал сообщение о смерти певца Хворостовского
СМИ: фанаты сорвали концерт Ваенги в городе Орел
Семья сделала первое заявление о кончине певца Хворостовского
Кобзон рассказал о завещании Хворостовского
В Сети обсуждают изменения лица Любови Успенской – снимок
Киркоров обратился к Пугачевой после ее венчания
50-летняя Рената Литвинова надела белоснежную шубу (фото)
«Живая Барби» из Польши потратила $40 тысяч на пластику
«Продолжают есть друг друга» - МВД Украины о побеге главы ЛНР
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
IKEA не будет отзывать из РФ комоды известной серии
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
14:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирский ЗАГС расписал молодоженов без их присутствия

Молодые подавали заявление через сайт «Госуслуги», но за день до росписи на почту пришло уведомление о заключение брака.

Влюбленные подали заявление в ЗАГС как положено за месяц до выбранной даты. Антон и Юлия решили сделать это, как современные люди, через сайт «Госуслуги».

Чтобы без очередей и лишних поездок в ЗАГС. Роспись назначили на 23 ноября в отделении ЗАГСа в Кировском районе Новосибирска. Но за сутки до дня «Х», 22 ноября, будущим супругам на электронную почту пришли письма. В них говорилось, «Ваш брак был зарегистрирован». Эта новость потрясла жениха и невесту.

— Конечно я распереживалась, подумала, что нас не распишут в наш день. Мы позвонили в ЗАГС, чтобы уточнить, не ошибка ли это. Но нас успокоили, сказали, что сделали все заранее. Мол завтра мы поставим подписи и нас быстро поженят, — рассказывает читательница «Комсомольской правды» Юлия.

Напомним, месяц назад в Новосибирске одна пара сыграла необычную свадьбу. Жених привел невесту на регистрации на поводке. Свадьба молодоженов прошла в черно-белом стиле с цепями, ошейниками и шипами.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Эвакуации людей после взрывов на АЭС признали бессмысленными
В Краснодаре воспитательница заклеивала скотчем рты непослушным детям
Самородок из глубин: скончался певец Дмитрий Хворостовский
Правительство России ввело новую разновидность въездных виз
Генерал Младич признан виновным в геноциде
Набиуллина рассказала о ценах на оливье и селёдку «под шубой»
Задержанный во Франции сенатор Сулейман Керимов не признал вину
«Дело Захарченко» превратилось в театр абсурда
Украденные вещи Джона Леннона нашлись в Берлине
Спорт
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов "Спартак" упустил победу над словенским "Марибором" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов, но все еще сохраняет шансы на выход в 1/8 финала турнира
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Элитная недвижимость в Москве дороже, чем в Берлине и Токио
Тайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира
Собянин пообещал жилье всем обманутым дольщикам Москвы
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь