Новосибирский ЗАГС расписал молодоженов без их присутствия

Влюбленные подали заявление в ЗАГС как положено за месяц до выбранной даты. Антон и Юлия решили сделать это, как современные люди, через сайт «Госуслуги».

Чтобы без очередей и лишних поездок в ЗАГС. Роспись назначили на 23 ноября в отделении ЗАГСа в Кировском районе Новосибирска. Но за сутки до дня «Х», 22 ноября, будущим супругам на электронную почту пришли письма. В них говорилось, «Ваш брак был зарегистрирован». Эта новость потрясла жениха и невесту.

— Конечно я распереживалась, подумала, что нас не распишут в наш день. Мы позвонили в ЗАГС, чтобы уточнить, не ошибка ли это. Но нас успокоили, сказали, что сделали все заранее. Мол завтра мы поставим подписи и нас быстро поженят, — рассказывает читательница «Комсомольской правды» Юлия.