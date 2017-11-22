Краевое общество инвалидов рекомендовало исправить недочеты в новом здании аэропорта
Краевое общество инвалидов рекомендовало исправить недочеты в новом здании аэропорта.
Краевое общество инвалидов рекомендовало исправить недочеты в новом здании аэропорта.
По просьбе дирекции пермского международного аэропорта эксперты Пермского краевого общества инвалидов провели консультацию на предмет доступности для инвалидов и маломобильных групп нового здания аэровокзала и прилегающей территории.
Председатель ПКО ВОИ Надежда Романова и эксперт
В частности, на пути движения с автостоянки к центральному входу создают препятствия канализационные люки и дренажные решетки, к тому же ширина просветов решеток больше нормы. В туалетных комнатах раковинам недостает поручней для опоры. В зале ожидания запланирована зона для инвалидов, но стандартные скамьи, закупленные дирекцией, здесь использовать нельзя, они должны быть хотя бы с одним подлокотником и другим углом наклона спинки. Для колясочников в этой зоне необходимо отвести свободное пространство.
Кроме того, для информирования слепых и слабовидящих пассажиров эксперты рекомендовали оборудовать мнемосхемы (средство тактильной информации о путях движения по зданию). Оказалось также, что на участках пола перед дверями нет
«Среди плюсов мы отметили, что информационные стенды дублируются речевой информацией. Что касается недочетов, то дирекция аэропорта искренне заинтересована устранить их и обеспечить полную доступность объекта», — говорит председатель ПКО ВОИ Надежда Романова.
Заметим, что общество инвалидов несколько последних лет сотрудничает с аэропортом и проводило обучение персонала на тему обеспечения доступности и работы так называемой «красной кнопки» для инвалидов (вызова для связи в экстренных случаях).
По информации