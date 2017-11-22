Краевое общество инвалидов рекомендовало исправить недочеты в новом здании аэропорта.

По просьбе дирекции пермского международного аэропорта эксперты Пермского краевого общества инвалидов провели консультацию на предмет доступности для инвалидов и маломобильных групп нового здания аэровокзала и прилегающей территории.

Председатель ПКО ВОИ Надежда Романова и эксперт ресурсно-информационного центра «Доступная среда» Роза Аксиленко провели анализ и выявили ряд недочетов.

В частности, на пути движения с автостоянки к центральному входу создают препятствия канализационные люки и дренажные решетки, к тому же ширина просветов решеток больше нормы. В туалетных комнатах раковинам недостает поручней для опоры. В зале ожидания запланирована зона для инвалидов, но стандартные скамьи, закупленные дирекцией, здесь использовать нельзя, они должны быть хотя бы с одним подлокотником и другим углом наклона спинки. Для колясочников в этой зоне необходимо отвести свободное пространство.

Кроме того, для информирования слепых и слабовидящих пассажиров эксперты рекомендовали оборудовать мнемосхемы (средство тактильной информации о путях движения по зданию). Оказалось также, что на участках пола перед дверями нет тактильно-контрастных указателей, нет яркой контрастной маркировки на стеклянных дверях.

«Среди плюсов мы отметили, что информационные стенды дублируются речевой информацией. Что касается недочетов, то дирекция аэропорта искренне заинтересована устранить их и обеспечить полную доступность объекта», — говорит председатель ПКО ВОИ Надежда Романова.

Заметим, что общество инвалидов несколько последних лет сотрудничает с аэропортом и проводило обучение персонала на тему обеспечения доступности и работы так называемой «красной кнопки» для инвалидов (вызова для связи в экстренных случаях).