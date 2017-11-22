Ростовчанин купил в гипермаркете итальянские макароны с жуками

— Купил в воскресенье макарончиков. С начинкой или приправой, называйте, как хотите. Зато со скидкой по карте! Приятного аппетита, — написал он.

В пачке с итальянскими макаронами «Премиум» покупатель обнаружил маленьких жучков. В комментариях одни ростовчане иронизируют, что вместе с мучным изделием мужчина приобрел и мясо, в итоге могут получиться макароны по-флотски. Другие отмечают, что продукт экологически чистый, раз животные не побрезговали им.

Если пакет не вскрыт и сохранился чек, комментаторы посоветовали обратиться на «горячую линию» производителя или гипермаркета, чтобы вернуть деньги.

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