Из-за снегопада число экипажей ГИБДД на воронежских трассах увеличили

— В связи с погодными условиями на дорогах города и на федеральных трассах работают дополнительные экипажи, — сообщают в ГУ МВД по Воронежской области. — На проблемных участках полицейские осуществляют ручное регулирование дорожного движения.

В полиции просят неукоснительно быть предельно внимательными на дороге, так как возможно обледенение отдельных участков. Следует избегать резких маневров. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима. Помните, что в подобных погодных условиях затрудняется торможение автомобиля. В полиции советуют отказаться от управления автомобилем в пользу общественного транспорта, если есть такая возможность.