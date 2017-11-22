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15:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за снегопада число экипажей ГИБДД на воронежских трассах увеличили

На проблемных участках полицейские регулируют движение вручную.

Источник: Комсомольская правда

Воронежская полиция встретила снегопад во всеоружии.

— В связи с погодными условиями на дорогах города и на федеральных трассах работают дополнительные экипажи, — сообщают в ГУ МВД по Воронежской области. — На проблемных участках полицейские осуществляют ручное регулирование дорожного движения.

В полиции просят неукоснительно быть предельно внимательными на дороге, так как возможно обледенение отдельных участков. Следует избегать резких маневров. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима. Помните, что в подобных погодных условиях затрудняется торможение автомобиля. В полиции советуют отказаться от управления автомобилем в пользу общественного транспорта, если есть такая возможность.

Добавим, что минувшей ночью на улицах города трудилось 150 единиц снегоуборочной техники.

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