Проигравший в баттле Гнойному рэпер Оксимирон сравнил Екатеринбург с Нью-Йорком

Вслед за рэпером Гнойным Екатеринбург посетил его недавний оппонент — Оксимирон. Музыкант приехал в уральскую столицу в рамках гастрольного тура. Его выступление состоится сегодня на сцене КРК «Уралец». В отличие от своего конкурента Oxxxymiron отозвался об уральской столице более приветливо. Рэпер сравнил Екатеринбург с Нью-Йорком.

— В Екатеринбурге чуть холоднее, чем в Нью-Йорке, но ненамного. Простите, сколько сейчас времени и какой это континент? — написал музыкант на своей странице в соцсети.