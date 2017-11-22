Проигравший в баттле Гнойному рэпер Оксимирон сравнил Екатеринбург с Нью-Йорком
Музыкант приехал в столицу Урала в рамках гастрольного тура.
Музыкант приехал в столицу Урала в рамках гастрольного тура.
Вслед за рэпером Гнойным Екатеринбург посетил его недавний оппонент — Оксимирон. Музыкант приехал в уральскую столицу в рамках гастрольного тура. Его выступление состоится сегодня на сцене КРК «Уралец». В отличие от своего конкурента Oxxxymiron отозвался об уральской столице более приветливо. Рэпер сравнил Екатеринбург с
— В Екатеринбурге чуть холоднее, чем в