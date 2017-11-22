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14:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Проигравший в баттле Гнойному рэпер Оксимирон сравнил Екатеринбург с Нью-Йорком

Музыкант приехал в столицу Урала в рамках гастрольного тура.

Вслед за рэпером Гнойным Екатеринбург посетил его недавний оппонент — Оксимирон. Музыкант приехал в уральскую столицу в рамках гастрольного тура. Его выступление состоится сегодня на сцене КРК «Уралец». В отличие от своего конкурента Oxxxymiron отозвался об уральской столице более приветливо. Рэпер сравнил Екатеринбург с Нью-Йорком.

— В Екатеринбурге чуть холоднее, чем в Нью-Йорке, но ненамного. Простите, сколько сейчас времени и какой это континент? — написал музыкант на своей странице в соцсети.

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