На Среднем Урале с простудой слегли более 20 000 жителей

За неделю с 13 по 19 ноября уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области вырос на 17%. Простуду подхватили 20,7 тысячи жителей, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Тем не менее, показатели пока на 22% ниже эпидпорога.