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14:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале с простудой слегли более 20 000 жителей

Уровень заболеваемости растет.

За неделю с 13 по 19 ноября уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области вырос на 17%. Простуду подхватили 20,7 тысячи жителей, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Тем не менее, показатели пока на 22% ниже эпидпорога.

9,3 тысячи случаев заболевания пришлись на столицу Урала. Лабораторный анализ не выделил вирусы гриппа. На карантин в области закрыты 45 групп в 38 детских садах.

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