В Екатеринбурге пройдет ярмарка ручной работы «Теплота»
В Екатеринбурге 23 декабря пройдет предновогодняя ярмарка ручной работы «Теплота», сообщают организаторы.
В Екатеринбурге 23 декабря пройдет предновогодняя ярмарка ручной работы «Теплота», сообщают организаторы.
На ярмарке представят свои работы мастера и творческие объединения Екатеринбурга.
Главный принцип — все изделия сделаны исключительно своими руками. На ярмарке можно будет приобрести мягкие игрушки, елочные украшения, натуральную косметику, аксессуары, авторские открытки, теплые вещи и многое другое. Кроме того, для детей будет открыта площадка
Маленькие посетители смогут сами создать эмблему супергероя из фетра, поучаствовать в росписи елочных шаров, создать новогодние сувениры, посвященные героям любимых фильмов и мультиков.
Также на ярмарке пройдет
Еще одним развлечением станет тайный букроссинг. Правила таковы: участник приносит книгу в хорошем состоянии, книга должна быть добрая, которую было бы приятно прочесть в канун Нового года. Эту книгу оборачивают в бумагу, к ней прикрепляют лишь отзыв читателя. После этого участники меняются книгами.
Помимо этого, посетителей ярмарки ожидает вкусный кофе и множество угощений. Ярмарка «Теплота» пройдет с 11:00 до 19:00 в музее «Дом Метенкова» по адресу Карла Либкнехта, 36. Вход бесплатный.