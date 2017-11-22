В Екатеринбурге пройдет ярмарка ручной работы «Теплота»

На ярмарке представят свои работы мастера и творческие объединения Екатеринбурга.

Главный принцип — все изделия сделаны исключительно своими руками. На ярмарке можно будет приобрести мягкие игрушки, елочные украшения, натуральную косметику, аксессуары, авторские открытки, теплые вещи и многое другое. Кроме того, для детей будет открыта площадка мастер-классов «Школа супергероя».

Маленькие посетители смогут сами создать эмблему супергероя из фетра, поучаствовать в росписи елочных шаров, создать новогодние сувениры, посвященные героям любимых фильмов и мультиков.

Также на ярмарке пройдет квиз-сражение «Marvel vs. DC», где участники смогут сразиться в битве умов и выяснить, кто сильнее — Тор или Супермен, кто умнее — Брюс Уэйн или Тони Старк.

Еще одним развлечением станет тайный букроссинг. Правила таковы: участник приносит книгу в хорошем состоянии, книга должна быть добрая, которую было бы приятно прочесть в канун Нового года. Эту книгу оборачивают в бумагу, к ней прикрепляют лишь отзыв читателя. После этого участники меняются книгами.