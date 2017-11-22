Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Маликов объяснил, почему удалил твит о смерти Хворостовского
Поможет ли фейсбилдинг остаться молодой
Семья Хворостовского сделала заявление по поводу смерти певца
IKEA не будет отзывать из РФ комоды известной серии
Умер Дмитрий Хворостовский
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
Градский прокомментировал сообщение о смерти певца Хворостовского
СМИ: фанаты сорвали концерт Ваенги в городе Орел
Семья сделала первое заявление о кончине певца Хворостовского
Кобзон рассказал о завещании Хворостовского
В Сети обсуждают изменения лица Любови Успенской – снимок
Киркоров обратился к Пугачевой после ее венчания
11 цитат Дмитрия Хворостовского о жизни и любви
София Ротару с внучкой и невесткой украсили обложку Elle
«Продолжают есть друг друга» - МВД Украины о побеге главы ЛНР
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
8Внутри Монголии
14:05 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге пройдет ярмарка ручной работы «Теплота»

В Екатеринбурге 23 декабря пройдет предновогодняя ярмарка ручной работы «Теплота», сообщают организаторы.

На ярмарке представят свои работы мастера и творческие объединения Екатеринбурга.

Главный принцип — все изделия сделаны исключительно своими руками. На ярмарке можно будет приобрести мягкие игрушки, елочные украшения, натуральную косметику, аксессуары, авторские открытки, теплые вещи и многое другое. Кроме того, для детей будет открыта площадка мастер-классов «Школа супергероя».

Маленькие посетители смогут сами создать эмблему супергероя из фетра, поучаствовать в росписи елочных шаров, создать новогодние сувениры, посвященные героям любимых фильмов и мультиков.

Также на ярмарке пройдет квиз-сражение «Marvel vs. DC», где участники смогут сразиться в битве умов и выяснить, кто сильнее — Тор или Супермен, кто умнее — Брюс Уэйн или Тони Старк.

Еще одним развлечением станет тайный букроссинг. Правила таковы: участник приносит книгу в хорошем состоянии, книга должна быть добрая, которую было бы приятно прочесть в канун Нового года. Эту книгу оборачивают в бумагу, к ней прикрепляют лишь отзыв читателя. После этого участники меняются книгами.

Помимо этого, посетителей ярмарки ожидает вкусный кофе и множество угощений. Ярмарка «Теплота» пройдет с 11:00 до 19:00 в музее «Дом Метенкова» по адресу Карла Либкнехта, 36. Вход бесплатный.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Самородок из глубин: скончался певец Дмитрий Хворостовский
Правительство России ввело новую разновидность въездных виз
Cечин уведомил суд, что до конца года он будет очень занят
Набиуллина рассказала о ценах на оливье и селёдку «под шубой»
Задержанный во Франции сенатор Сулейман Керимов не признал вину
«Дело Захарченко» превратилось в театр абсурда
Украденные вещи Джона Леннона нашлись в Берлине
Спорт
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов "Спартак" упустил победу над словенским "Марибором" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов, но все еще сохраняет шансы на выход в 1/8 финала турнира
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Расселение первых домов в рамках программы реновации жилфонда Москвы может начаться в декабре
Монако не справляется с количеством миллионеров
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь