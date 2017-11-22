В новосибирской школе разгорелся скандал из-за песни о том, как мальчик стал девочкой
Родители стали обсуждать задание по музыке. А учитель обиделась и все высказала детям.
Родители стали обсуждать задание по музыке. А учитель обиделась и все высказала детям.
Скандал произошел в наукограде Кольцово, в лицее № 21. Там педагоги решили устроить праздник в честь Эдуарда Успенского. Как раз и Новый год скоро, и юбилей у детского писателя.
Четвероклашкам досталась «Страшная история» — песня на стихи Успенского. Учитель музыки предложила ребятам выучить текст и подготовить сценку.
СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ.
«Страшная история» куда старше, чем сами школьники. Поэт описал непослушного мальчишку, который не желал постригаться. Небольшой веселый стишок заканчивается словами:
«Мальчик в платьице гулял,
Мальчик девочкою стал.
И теперь он с мамой ходит.
Завиваться в женский зал.
Обычная для давних традиций шутка: отрастил длинные волосы — значит, выглядишь как девчонка. Двойных смыслов дети, конечно, не увидят. Даже самые продвинутые. Это же четвертый класс — малыши совсем.
А вот родители стали обсуждать: можно ли детям давать такие песни? Еще и со сценками…
«У нас принято воспитывать не на достойном примере, когда ребенок следует ему
Была и та самая критика — насчет недетского подтекста.
«Сейчас другое время, и эта в прошлом безобидная, поучительная песня может быть трактована
«ЖАЛЕЮ О СКАЗАННОМ».
По сути, мирная дискуссия в Сети.
— Учитель сказала, что родители — подлые крысы, раз так себя ведут. И после этого многие дети вернулись в слезах, — пожаловались взрослые директору. Та пообещала разобраться.
«Комсомолка» тоже пытается разобраться и обратилась к учителю музыки. Анастасия Матюханова призналась, что, конечно, жалеет о сказанном. И прокомментировала:
— Я от классного руководителя услышала, что родители недовольны. А чем недовольны? Претензии к Успенскому? А
Насколько
— С инцидентом, который произошел в школе, мы сейчас разбираемся. Это наше внутреннее дело — принимаем все меры, чтобы этот конфликт разрешить. Но в одночасье такие меры не принимаются, — отмахнулась директор лицея от вопросов.
Пообещала, правда, сделать ответный звонок, когда закончится проверка. Не дождались…
О ЧЕМ ГОВОРЯТ НА ЧАСТОТЕ 98,3 FM.
В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» мы попросили слушателей высказать мнение об этой школьной истории. Спросили и по поводу судьбы учителя: нужно ли наказывать? А может, за такое увольнять? В программу позвонили в том числе и родители тех школьников, которые оказались в центре истории.
— Меня зовут Алевтина. Я — мамашка из этого класса. Ребенок в пятницу пришла и рассказала, что учительница подошла и попросила прощения за то, что оскорбила родителей, — говорит радиослушательница. — Понимаю, что другого учителя все равно не найти. Я ратовала за то, чтобы ей вынесли выговор. Но про увольнение мы даже не говорили.
— Являюсь отцом ребенка, который участвовал в этой заварушке. И знаю, что песню во «ВКонтакте» выложили даже не родители. Да, я сам ходил к завучу и говорил, что мой ребенок не будет участвовать в этой сценке. Думал, на этом ситуация разрешится, — сказал мужчина и добавил: — Я категорически против того, чтобы увольняли учителя.