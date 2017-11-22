В новосибирской школе разгорелся скандал из-за песни о том, как мальчик стал девочкой

Скандал произошел в наукограде Кольцово, в лицее № 21. Там педагоги решили устроить праздник в честь Эдуарда Успенского. Как раз и Новый год скоро, и юбилей у детского писателя.

Четвероклашкам досталась «Страшная история» — песня на стихи Успенского. Учитель музыки предложила ребятам выучить текст и подготовить сценку.

СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ.

«Страшная история» куда старше, чем сами школьники. Поэт описал непослушного мальчишку, который не желал постригаться. Небольшой веселый стишок заканчивается словами:

«Мальчик в платьице гулял,

Мальчик девочкою стал.

И теперь он с мамой ходит.

Завиваться в женский зал.

Обычная для давних традиций шутка: отрастил длинные волосы — значит, выглядишь как девчонка. Двойных смыслов дети, конечно, не увидят. Даже самые продвинутые. Это же четвертый класс — малыши совсем.

А вот родители стали обсуждать: можно ли детям давать такие песни? Еще и со сценками… Кто-то выложил текст в интернет. Такие, мол, стихи задают ребятишкам. Посыпались комментарии. В основном — безобидные. Мол, чего вы к Успенскому придираетесь — это ж, считай, классика. Но были и неодобрительные реплики.

«У нас принято воспитывать не на достойном примере, когда ребенок следует ему из-за восхищения, из-за красоты и т. д. А на осмеянии и унижении: посмотри на себя, какой ты урод. Я так устала от подобного подхода в школе — просто сил нет», — написала участница дискуссии, даже не предъявляя претензий к двусмысленности слов.

Была и та самая критика — насчет недетского подтекста.

«Сейчас другое время, и эта в прошлом безобидная, поучительная песня может быть трактована по-другому. Есть много хороших песен, в том числе и времен СССР, которые не имеют двоякого смысла. Можно их петь», — написал мужчина.

«ЖАЛЕЮ О СКАЗАННОМ».

По сути, мирная дискуссия в Сети. Кому-то песня по душе, кому-то не очень. Однако об этом «родительском собрании» в интернете узнала учитель музыки. И обиделась. На очередном уроке высказалась. Заявила детям, что со стороны взрослых это подло — обсуждать уроки за спиной педагога. Некоторые дети пришли домой заплаканными: за родителей обидно. Мамы и папы пошли в школу.

— Учитель сказала, что родители — подлые крысы, раз так себя ведут. И после этого многие дети вернулись в слезах, — пожаловались взрослые директору. Та пообещала разобраться.

«Комсомолка» тоже пытается разобраться и обратилась к учителю музыки. Анастасия Матюханова призналась, что, конечно, жалеет о сказанном. И прокомментировала:

— Я от классного руководителя услышала, что родители недовольны. А чем недовольны? Претензии к Успенскому? А я-то тут при чем? И взрослые ко мне не идут, а за спиной жалуются завучу. Ходят и обсуждают. Я детям предложила: «Давайте снимем песню». А они говорят: «Нет, нам песня нравится». Говорят: «А про вас, Анастасия Владимировна, родители пишут на стене во «ВКонтакте». Я говорю: «Ребята, это очень подло — говорить за спиной человека. Вы передайте родителям, чтобы они ко мне подошли». Конечно, я жалею о своих словах, сказала в эмоциональном состоянии.

Насколько все-таки жестким был разговор учителя с детьми? Мы решили, что директору это уж точно известно. Но Людмила Суслопарова, возглавляющая лицей, не пожелала вдаваться в подробности. И упрекнула нас за звонок: мол, вам, что ли, писать больше не о чем?

— С инцидентом, который произошел в школе, мы сейчас разбираемся. Это наше внутреннее дело — принимаем все меры, чтобы этот конфликт разрешить. Но в одночасье такие меры не принимаются, — отмахнулась директор лицея от вопросов.

Пообещала, правда, сделать ответный звонок, когда закончится проверка. Не дождались…

О ЧЕМ ГОВОРЯТ НА ЧАСТОТЕ 98,3 FM.

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» мы попросили слушателей высказать мнение об этой школьной истории. Спросили и по поводу судьбы учителя: нужно ли наказывать? А может, за такое увольнять? В программу позвонили в том числе и родители тех школьников, которые оказались в центре истории.

— Меня зовут Алевтина. Я — мамашка из этого класса. Ребенок в пятницу пришла и рассказала, что учительница подошла и попросила прощения за то, что оскорбила родителей, — говорит радиослушательница. — Понимаю, что другого учителя все равно не найти. Я ратовала за то, чтобы ей вынесли выговор. Но про увольнение мы даже не говорили.