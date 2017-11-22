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13:59 (мск), источник: "Российская газета"

В Кремль не поступала информация о причинах выброса рутения

В Кремле запрашивали все соответствующие ведомства, но пока никто не сообщал о каких-либо аварийных ситуациях, которые могли бы привести к выбросу рутения-106.

«Мы пока не располагаем информацией ни от одного нашего ведомства о каких-либо причинах, аварийных ситуациях, которые могли бы привести к подобному выбросу», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы имели контакты со всеми нашими ведомствами, которые имеют отношение к этой сфере, и ни от одного ведомства подтверждения до сих пор не было», — отметил представитель Кремля.

Немецкое ведомство по радиационной защите 29 сентября — 3 октября в пробах воздуха из Австрии и Германии обнаружило следы радиоактивного рутения-106 в безопасной концентрации, и предположило, что источник якобы находится в России, на Южном Урале.

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