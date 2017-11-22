В Кремль не поступала информация о причинах выброса рутения

«Мы пока не располагаем информацией ни от одного нашего ведомства о каких-либо причинах, аварийных ситуациях, которые могли бы привести к подобному выбросу», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы имели контакты со всеми нашими ведомствами, которые имеют отношение к этой сфере, и ни от одного ведомства подтверждения до сих пор не было», — отметил представитель Кремля.