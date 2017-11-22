В Кремль не поступала информация о причинах выброса рутения
В Кремле запрашивали все соответствующие ведомства, но пока никто не сообщал о
В Кремле запрашивали все соответствующие ведомства, но пока никто не сообщал о
«Мы пока не располагаем информацией ни от одного нашего ведомства о
«Безусловно, мы имели контакты со всеми нашими ведомствами, которые имеют отношение к этой сфере, и ни от одного ведомства подтверждения до сих пор не было», — отметил представитель Кремля.
Немецкое ведомство по радиационной защите 29 сентября — 3 октября в пробах воздуха из Австрии и Германии обнаружило следы радиоактивного рутения-106 в безопасной концентрации, и предположило, что источник якобы находится в России, на Южном Урале.