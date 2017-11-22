Отремонтированный мост между Жигулевском и Тольятти откроют 23 ноября

Протяженность моста — 999,2 погонных метра, а его ширина — 19,2 метра. Ремонт делали в четыре этапа, круглосуточно в две смены. Делали это для того, чтобы не мешать движению транспорта. Дорожные рабочие частично заменили деформационные швы, отремонтировали поверхности опор, балок пролетных строений, ограждений безопасности и восстановили систему водопровода.