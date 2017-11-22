Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Умер в хосписе": поэтесса Виноградова о смерти Хворостовского
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Песков о реакции Кремля на смерть Хворостовского: тяжелая потеря
Названа самая дорогая улица России (фото)
Москва напомнила Парижу о дипломатическом паспорте Керимова
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
В Сети обсуждают изменения лица Любови Успенской – снимок
Киркоров обратился к Пугачевой после ее венчания
Иванка и Мелания Трамп «помиловали» индейку (фото)
11 цитат Дмитрия Хворостовского о жизни и любви
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
"3:36 по Лондону": Маликов о смерти Хворостовского
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8Скончался Михаил Задорнов
15:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Отремонтированный мост между Жигулевском и Тольятти откроют 23 ноября

Мост через Волгу на 970-м километре дороги М-5 «Урал», который соединит Жигулевск и Тольятти, откроют досрочно. Сделают это 23 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе федерального управления автомобильных дорог «Поволжуправтодор».

Источник: РИА "Новости"

Протяженность моста — 999,2 погонных метра, а его ширина — 19,2 метра. Ремонт делали в четыре этапа, круглосуточно в две смены. Делали это для того, чтобы не мешать движению транспорта. Дорожные рабочие частично заменили деформационные швы, отремонтировали поверхности опор, балок пролетных строений, ограждений безопасности и восстановили систему водопровода.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В древности поверхность Луны была целиком расплавлена
Госдума решила направить французам ноту протеста из-за Керимова
Самородок из глубин России: скончался Дмитрий Хворостовский
Правительство России ввело новую разновидность въездных виз
Ратко Младич приговорен к пожизненному заключению
Набиуллина рассказала о ценах на оливье и селёдку «под шубой»
Роскачество сравнило батоны в разных регионах
«Дело Захарченко» превратилось в театр абсурда
Церковь решит, сколько раз можно вступать в брак
Спорт
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов "Спартак" упустил победу над словенским "Марибором" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов, но все еще сохраняет шансы на выход в 1/8 финала турнира
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Монако не справляется с количеством миллионеров
Доля однокомнатных квартир в новостройках снизится с 50 до 40%
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь