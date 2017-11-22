В Казахстане расширили перечень госномеров с повышенной госпошлиной
Изменения вступают с 1 января 2018 года.
Изменения вступают с 1 января 2018 года.
В Казахстане с нового года вступят в силу изменения и дополнения в Правила государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, утвержденные приказом МВД от 2 декабря 2014 года № 862. О этом на своей странице в Facebook сообщила
Согласно изменениям расширен список государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) повышенного спроса на автомобили физических и юридических лиц на платной основе.
Так, за получение ГРНЗ цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 на автомобиль предусмотрена госпошлина в размере 5 700 процентов от МРП;.
— за ГРНЗ цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль — 11 400 процентов;.
— за ГРНЗ цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 на автомобиль — 13 700 процентов;.
— за ГРНЗ цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль — 19 400 процентов;.
— за ГРНЗ цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 на автомобиль — 22 800 процентов;.
— за ГРНЗ цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль — 28 500 процентов;.
— за ГРНЗ (за исключением государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 707, 777, 800, 888, 900, 999) с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль — 5 700 процентов.