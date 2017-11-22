В Казахстане расширили перечень госномеров с повышенной госпошлиной

Источник: Zakon.kz

В Казахстане с нового года вступят в силу изменения и дополнения в Правила государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, утвержденные приказом МВД от 2 декабря 2014 года № 862. О этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь КАП МВД РК Ирина Лукьянина-Костерева, сообщает Zakon.kz.

Согласно изменениям расширен список государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) повышенного спроса на автомобили физических и юридических лиц на платной основе.

Так, за получение ГРНЗ цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 на автомобиль предусмотрена госпошлина в размере 5 700 процентов от МРП;.

— за ГРНЗ цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль — 11 400 процентов;.

— за ГРНЗ цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 на автомобиль — 13 700 процентов;.

— за ГРНЗ цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль — 19 400 процентов;.

— за ГРНЗ цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 на автомобиль — 22 800 процентов;.

— за ГРНЗ цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль — 28 500 процентов;.