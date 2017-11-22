Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крутой: Хворостовский на год пережил отведенное врачами время
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Госдеп прокомментировал фото с обнимающимися Путиным и Асадом
IKEA не будет отзывать из РФ комоды известной серии
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
Чем известен Дмитрий Хворостовский22 ноября после продолжительной болезни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
В Сети обсуждают изменения лица Любови Успенской – снимок
Киркоров обратился к Пугачевой после ее венчания
11 цитат Дмитрия Хворостовского о жизни и любви
София Ротару с внучкой и невесткой украсили обложку Elle
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
"3:36 по Лондону": Маликов о смерти Хворостовского
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
8Скончался Михаил Задорнов
17:03 (мск), источник: Forbes

На вкус и цвет: самые высокооплачиваемые модели. Рейтинг Forbes — 2017

В топ-10 рейтинга впервые попала модель плюс-сайз (она замыкает десятку), а Кендалл Дженнер с доходом $22 млн сместила с пьедестала бессменного лидера этого рейтинга с 2002 года Жизель Бундхен.

37-летней Жизель Бундхен пришлось потесниться. В 2017 году ее обошла одна из сестер Кардашьян — Кендалл Дженнер с доходом $22 млн. Основную часть дохода Дженнер принесла реклама в ее аккаунте в социальной сети инстаграм, где на модель подписано 85 млн пользователей, участие в телевизионном реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians (продюссирует мать модели Крис Дженнер) и линия одежды Kendall + Kylie, выпускаемая совместно с сестрой Кайли Дженннер.

Читайте также
Underboob: культурный срез

Жизель Бундхен в этом году расположилась на второй строчке рейтинга с заработком в $17,5 млн. Основной доход Бундхен получила за счет рекламы ароматов Carolina Herrera, обуви Arezzo и ювелирных украшений Vivara. По сравнению с 2016 годом ее доход упал на 43% (с $30,5 млн до $17,5 млн).

Третье место досталось дебютантке рейтинга 31-летней модели Крисси Тейген. Доход $13,5 млн ей принесли контракты не только с модными брендами, но и пищевыми (такими как Smirnoff и кокосовая вода Vita Coco).

Завершает десятку самых высокооплачиваемых моделей Эшли Грем ($5,5 млн), которая работает в категории плюс-сайз. Она стала первой нестандартной моделью, попавшей в топ-10. Кроме участия в рекламных кампаниях Lane Bryant, H&M и других брендов, модель выпускает собственные линии одежды и белья Addition Elle, Dressbarn и Swimsuits For All.

1. Кендалл Дженнер

Капитал: $22 млн.

Страна: США.

Дженнер монетизировала популярность в инстаграме. 85 млн подписчиков помогают ей получать рекламные контракты с Adidas, Estée Lauder и La Perla. Кроме того, она получает доход от реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians и линии одежды Kendall + Kylie, запущенной совместно с сестрой Кайли.

Источник: AP 2017

2. Жизель Бундхен

Капитал: $17,5 млн.

Страна: Бразилия.

Бундхен появилась более чем на 1200 обложках различных изданий. В период с 2002 по 2016 год она заработала больше, чем кто-либо еще из моделей. Основной доход модель получила за счет рекламы ароматов Carolina Herrera, обуви Arezzo и ювелирных украшений Vivara.

Источник: AP 2017

3. Крисси Тейген

Капитал: $13,5 млн.

Страна: США.

Доход ей принесли контракты с пищевыми брендами (такими как Smirnoff и кокосовая вода Vita Coco) и косметическими компаниями. Она снялась в рекламе средств по уходу за волосами Tresemme и для косметической марки BECCA.

Источник: AP 2017

4. Адриана Лима

Капитал: $10,5 млн.

Страна: Бразилия, Сербия.

39-летняя Адриана Лима — самый «долгоиграющий» ангел Victoria’s Secret. Она принимает участие в показах бельевого бренда 17 лет, с 2000 года. Модель — лицо модного бренда Sportmax и ароматов Marc Jacobs.

Источник: AP 2017

5. Джиджи Хадид

Капитал: $9,5 млн.

Страна: США.

Основной доход модели — рекламные съемки. Благодаря популярности в инстаграме (у Хадид 37 миллионов подписчиков) ее часто приглашают для съемок молодежные бренды. Кроме рекламы, Хадид выпускает совместные коллекции косметики с Maybeline, оптики с Vogue eyewear и капсульные коллекции с Tommy Hilfiger.

Источник: AP 2017

6. Роуз Хантингтон-Уайт

Капитал: $9 млн.

Страна: Великобритания.

Основной доход модель получает от собственных линий белья и косметики, представленных в британском подразделении Marks & Spenser. Кроме того она зарабатывает на контарктах с Ugg, ювелирным брендом Nirav Modi и рекламе ароматов Burberry.

Источник: AP 2017

7. Карли Клосс

Капитал: $9 млн.

Страна: США.

Модель 36 раз попадала на обложки различных версий Vogue. Основной доход получает за счет рекламных контрактов с Adidas, Swarovski и Express. В 2014 году модель открыла школу программирования Kode With Klossy для девочек от 13 до 18 лет. Ее курсы окончили более 500 человек.

Источник: AP 2017

8. Лю Вэнь

Капитал: $6,5 млн.

Страна: КНР.

Модели с неевропейской внешностью до сих пор сталкиваются с трудностями в карьере. Вэнь стала первой азиаткой, снявшейся для Estée Lauder, участовавшей в показе Victoria’s Secret и появившейся на обложке Vogue USA. Она сотрудничает с люксовым бельевым брендом La Perla, спортивной маркой Puma и другими компаниями.

Источник: AP 2017

9. Белла Хадид

Капитал: $6 млн.

Страна: США.

Белла Хадид — новый и самый юный член списка, модели 21 год. Чтобы попасть на девятое место она снялась более чем для десяти брендов, в том числе Dior makeup, Nike и Nars.

Источник: AP 2017

10. Эшли Грэм

Капитал: $5,5 млн.

Страна: США.

Эшли Грэм начала карьеру почти десять лет назад. В 2016 году она стала первой моделью 14 размера (54 российский), появившейся на обложке Sports Illustrated. Основной доход ей приносят съемки в рекламных кампаниях (Lane Bryant, H&M и др.) и собственные линии белья и одежды Addition Elle, Dressbarn и Swimsuits For All.

Источник: AP 2017
Фоторепортаж
В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret

Если сложить доходы первой десятки самых высокооплачиваемых моделей (за период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года), то в общей сумме они заработали $109,5 млн (до вычета налогов и сборов). Основная часть этих денег приходится на контракты с косметическими брендами, рекламу ароматов. Рейтинг 2017 года стал показательным не только в отношении финансов, но и в том, как изменился образ «идеальной женщины». Если 15 лет назад карьера модели заканчивалась в 25 лет, то теперь модели 30+ — не редкость. Модная индустрия стала гибче относиться к параметрам фигуры. Модели плюс-сайз (российский 42+) теперь входят в топ самых высокооплачиваемых представительниц этой профессии. Они принимают участие в съемках Vogue, Elle и Sports Illustrated. Новые эстетические тренды возникли под влиянием социальный сетей. Большинство моделей из списка — отпрыски известных родителей и Insta-girls. На их аккаунты в инстаграме подписано большое количество пользователей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Самые дорогие имена мирового спорта 2017. Рейтинг Forbes
Uber пытался скрыть атаку хакеров, укравших данные 57 млн клиентов и водителей
Самородок из глубин России: скончался Дмитрий Хворостовский
У сборной России отобрали еще одно золото Олимпиады в Сочи
Ратко Младич приговорен к пожизненному заключению
Как изменятся цены на продукты в преддверии Нового года
Задержание миллиардера Керимова: что известно на этот момент
«Дело Захарченко» превратилось в театр абсурда
Церковь решит, сколько раз можно вступать в брак
Спорт
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов "Спартак" упустил победу над словенским "Марибором" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов, но все еще сохраняет шансы на выход в 1/8 финала турнира
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Расселение первых домов в рамках программы реновации жилфонда Москвы может начаться в декабре
Монако не справляется с количеством миллионеров
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь