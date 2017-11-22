На вкус и цвет: самые высокооплачиваемые модели. Рейтинг Forbes — 2017
В топ-10 рейтинга впервые попала модель
В топ-10 рейтинга впервые попала модель
37-летней Жизель Бундхен пришлось потесниться. В 2017 году ее обошла одна из сестер Кардашьян — Кендалл Дженнер с доходом $22 млн. Основную часть дохода Дженнер принесла реклама в ее аккаунте в социальной сети инстаграм, где на модель подписано 85 млн пользователей, участие в телевизионном
Жизель Бундхен в этом году расположилась на второй строчке рейтинга с заработком в $17,5 млн. Основной доход Бундхен получила за счет рекламы ароматов Carolina Herrera, обуви Arezzo и ювелирных украшений Vivara. По сравнению с 2016 годом ее доход упал на 43% (с $30,5 млн до $17,5 млн).
Третье место досталось дебютантке рейтинга 31-летней модели Крисси Тейген. Доход $13,5 млн ей принесли контракты не только с модными брендами, но и пищевыми (такими как Smirnoff и кокосовая вода Vita Coco).
Завершает десятку самых высокооплачиваемых моделей Эшли Грем ($5,5 млн), которая работает в категории
1. Кендалл Дженнер
Капитал: $22 млн.
Страна: США.
Дженнер монетизировала популярность в инстаграме. 85 млн подписчиков помогают ей получать рекламные контракты с Adidas, Estée Lauder и La Perla. Кроме того, она получает доход от
2. Жизель Бундхен
Капитал: $17,5 млн.
Страна: Бразилия.
Бундхен появилась более чем на 1200 обложках различных изданий. В период с 2002 по 2016 год она заработала больше, чем
3. Крисси Тейген
Капитал: $13,5 млн.
Страна: США.
Доход ей принесли контракты с пищевыми брендами (такими как Smirnoff и кокосовая вода Vita Coco) и косметическими компаниями. Она снялась в рекламе средств по уходу за волосами Tresemme и для косметической марки BECCA.
4. Адриана Лима
Капитал: $10,5 млн.
Страна: Бразилия, Сербия.
39-летняя Адриана Лима — самый «долгоиграющий» ангел Victoria’s Secret. Она принимает участие в показах бельевого бренда 17 лет, с 2000 года. Модель — лицо модного бренда Sportmax и ароматов Marc Jacobs.
5. Джиджи Хадид
Капитал: $9,5 млн.
Страна: США.
Основной доход модели — рекламные съемки. Благодаря популярности в инстаграме (у Хадид 37 миллионов подписчиков) ее часто приглашают для съемок молодежные бренды. Кроме рекламы, Хадид выпускает совместные коллекции косметики с Maybeline, оптики с Vogue eyewear и капсульные коллекции с Tommy Hilfiger.
6. Роуз Хантингтон-Уайт
Капитал: $9 млн.
Страна: Великобритания.
Основной доход модель получает от собственных линий белья и косметики, представленных в британском подразделении Marks & Spenser. Кроме того она зарабатывает на контарктах с Ugg, ювелирным брендом Nirav Modi и рекламе ароматов Burberry.
7. Карли Клосс
Капитал: $9 млн.
Страна: США.
Модель 36 раз попадала на обложки различных версий Vogue. Основной доход получает за счет рекламных контрактов с Adidas, Swarovski и Express. В 2014 году модель открыла школу программирования Kode With Klossy для девочек от 13 до 18 лет. Ее курсы окончили более 500 человек.
8. Лю Вэнь
Капитал: $6,5 млн.
Страна: КНР.
Модели с неевропейской внешностью до сих пор сталкиваются с трудностями в карьере. Вэнь стала первой азиаткой, снявшейся для Estée Lauder, участовавшей в показе Victoria’s Secret и появившейся на обложке Vogue USA. Она сотрудничает с люксовым бельевым брендом La Perla, спортивной маркой Puma и другими компаниями.
9. Белла Хадид
Капитал: $6 млн.
Страна: США.
Белла Хадид — новый и самый юный член списка, модели 21 год. Чтобы попасть на девятое место она снялась более чем для десяти брендов, в том числе Dior makeup, Nike и Nars.
10. Эшли Грэм
Капитал: $5,5 млн.
Страна: США.
Эшли Грэм начала карьеру почти десять лет назад. В 2016 году она стала первой моделью 14 размера (54 российский), появившейся на обложке Sports Illustrated. Основной доход ей приносят съемки в рекламных кампаниях (Lane Bryant, H&M и др.) и собственные линии белья и одежды Addition Elle, Dressbarn и Swimsuits For All.
Если сложить доходы первой десятки самых высокооплачиваемых моделей (за период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года), то в общей сумме они заработали $109,5 млн (до вычета налогов и сборов). Основная часть этих денег приходится на контракты с косметическими брендами, рекламу ароматов. Рейтинг 2017 года стал показательным не только в отношении финансов, но и в том, как изменился образ «идеальной женщины». Если 15 лет назад карьера модели заканчивалась в 25 лет, то теперь модели 30+ — не редкость. Модная индустрия стала гибче относиться к параметрам фигуры. Модели