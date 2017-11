На вкус и цвет: самые высокооплачиваемые модели. Рейтинг Forbes — 2017

37-летней Жизель Бундхен пришлось потесниться. В 2017 году ее обошла одна из сестер Кардашьян — Кендалл Дженнер с доходом $22 млн. Основную часть дохода Дженнер принесла реклама в ее аккаунте в социальной сети инстаграм, где на модель подписано 85 млн пользователей, участие в телевизионном реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians (продюссирует мать модели Крис Дженнер) и линия одежды Kendall + Kylie, выпускаемая совместно с сестрой Кайли Дженннер.