На вкус и цвет: самые высокооплачиваемые модели. Рейтинг Forbes — 2017

37-летней Жизель Бундхен пришлось потесниться. В 2017 году ее обошла одна из сестер Кардашьян — Кендалл Дженнер с доходом $22 млн. Основную часть дохода Дженнер принесла реклама в ее аккаунте в социальной сети инстаграм, где на модель подписано 85 млн пользователей, участие в телевизионном реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians (продюссирует мать модели Крис Дженнер) и линия одежды Kendall + Kylie, выпускаемая совместно с сестрой Кайли Дженннер.

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Жизель Бундхен в этом году расположилась на второй строчке рейтинга с заработком в $17,5 млн. Основной доход Бундхен получила за счет рекламы ароматов Carolina Herrera, обуви Arezzo и ювелирных украшений Vivara. По сравнению с 2016 годом ее доход упал на 43% (с $30,5 млн до $17,5 млн).

Третье место досталось дебютантке рейтинга 31-летней модели Крисси Тейген. Доход $13,5 млн ей принесли контракты не только с модными брендами, но и пищевыми (такими как Smirnoff и кокосовая вода Vita Coco).

Завершает десятку самых высокооплачиваемых моделей Эшли Грем ($5,5 млн), которая работает в категории плюс-сайз. Она стала первой нестандартной моделью, попавшей в топ-10. Кроме участия в рекламных кампаниях Lane Bryant, H&M и других брендов, модель выпускает собственные линии одежды и белья Addition Elle, Dressbarn и Swimsuits For All.

1. Кендалл Дженнер

Капитал: $22 млн.

Страна: США.

Дженнер монетизировала популярность в инстаграме. 85 млн подписчиков помогают ей получать рекламные контракты с Adidas, Estée Lauder и La Perla. Кроме того, она получает доход от реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians и линии одежды Kendall + Kylie, запущенной совместно с сестрой Кайли.

Источник: AP 2017

2. Жизель Бундхен

Капитал: $17,5 млн.

Страна: Бразилия.

Бундхен появилась более чем на 1200 обложках различных изданий. В период с 2002 по 2016 год она заработала больше, чем кто-либо еще из моделей. Основной доход модель получила за счет рекламы ароматов Carolina Herrera, обуви Arezzo и ювелирных украшений Vivara.

Источник: AP 2017

3. Крисси Тейген

Капитал: $13,5 млн.

Страна: США.

Доход ей принесли контракты с пищевыми брендами (такими как Smirnoff и кокосовая вода Vita Coco) и косметическими компаниями. Она снялась в рекламе средств по уходу за волосами Tresemme и для косметической марки BECCA.

Источник: AP 2017

4. Адриана Лима

Капитал: $10,5 млн.

Страна: Бразилия, Сербия.

39-летняя Адриана Лима — самый «долгоиграющий» ангел Victoria’s Secret. Она принимает участие в показах бельевого бренда 17 лет, с 2000 года. Модель — лицо модного бренда Sportmax и ароматов Marc Jacobs.

Источник: AP 2017

5. Джиджи Хадид

Капитал: $9,5 млн.

Страна: США.

Основной доход модели — рекламные съемки. Благодаря популярности в инстаграме (у Хадид 37 миллионов подписчиков) ее часто приглашают для съемок молодежные бренды. Кроме рекламы, Хадид выпускает совместные коллекции косметики с Maybeline, оптики с Vogue eyewear и капсульные коллекции с Tommy Hilfiger.

Источник: AP 2017

6. Роуз Хантингтон-Уайт

Капитал: $9 млн.

Страна: Великобритания.

Основной доход модель получает от собственных линий белья и косметики, представленных в британском подразделении Marks & Spenser. Кроме того она зарабатывает на контарктах с Ugg, ювелирным брендом Nirav Modi и рекламе ароматов Burberry.

Источник: AP 2017

7. Карли Клосс

Капитал: $9 млн.

Страна: США.

Модель 36 раз попадала на обложки различных версий Vogue. Основной доход получает за счет рекламных контрактов с Adidas, Swarovski и Express. В 2014 году модель открыла школу программирования Kode With Klossy для девочек от 13 до 18 лет. Ее курсы окончили более 500 человек.

Источник: AP 2017

8. Лю Вэнь

Капитал: $6,5 млн.

Страна: КНР.

Модели с неевропейской внешностью до сих пор сталкиваются с трудностями в карьере. Вэнь стала первой азиаткой, снявшейся для Estée Lauder, участовавшей в показе Victoria’s Secret и появившейся на обложке Vogue USA. Она сотрудничает с люксовым бельевым брендом La Perla, спортивной маркой Puma и другими компаниями.

Источник: AP 2017

9. Белла Хадид

Капитал: $6 млн.

Страна: США.

Белла Хадид — новый и самый юный член списка, модели 21 год. Чтобы попасть на девятое место она снялась более чем для десяти брендов, в том числе Dior makeup, Nike и Nars.

Источник: AP 2017

10. Эшли Грэм

Капитал: $5,5 млн.

Страна: США.

Эшли Грэм начала карьеру почти десять лет назад. В 2016 году она стала первой моделью 14 размера (54 российский), появившейся на обложке Sports Illustrated. Основной доход ей приносят съемки в рекламных кампаниях (Lane Bryant, H&M и др.) и собственные линии белья и одежды Addition Elle, Dressbarn и Swimsuits For All.

Источник: AP 2017