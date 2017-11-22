Церковь решит, сколько раз можно вступать в брак

«Сколько же раз позволительно вступать в брак и надо ли при этом считать только браки, которые были освящены церковным венчанием, или же и те, что были заключены в гражданском порядке, в загсе? Ясного ответа в действующем церковном праве не имеется, а как интерпретировать имеющиеся канонические нормы в новых условиях, когда браков заключается значительно больше, чем освящается в Церкви, существуют разные ответы. Решение будет принято на Соборе», — сказал священнослужитель.