Аэропорт Ростов-на-Дону продает гостиницу

На аукцион выставлено 100% уставного капитала ООО «Аэро-Отель».

«Гостиница “Аэро-Отель” одной из первых в Ростове-на-Дону прошла сертификацию в рамках допуска к участию в период проведения чемпионата мира по футболу 2018», — говорится в сообщении. Площадь гостиницы 2,3 тысячи квадратных метров, номерной фонд представлен 68 номерами, соответствующими первой категории, имеется конференц-зал и кафе на 30 мест.

Имущественный комплекс, выставленный на продажу, находится в отличном техническом состоянии и не требует капитальных вложений. Уровень загрузки по итогам 2016 года, по данным компании, составил 76%, при этом доля экипажей не превысила 40%, что свидетельствует о востребованности номерного фонда у разных категорий проживающих. Конкурсная документация размещена на сайте аэропорта Ростов-на-Дону.