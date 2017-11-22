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17:16 (мск), источник: РИА Недвижимость

Аэропорт Ростов-на-Дону продает гостиницу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя — РИА Новости. Аэропорт Ростов-на-Дону объявил аукцион по продаже гостиничного комплекса, начальная стоимость 50 миллионов рублей, сообщает управляющая компания «Аэропорты Регионов».

На аукцион выставлено 100% уставного капитала ООО «Аэро-Отель».

«Гостиница “Аэро-Отель” одной из первых в Ростове-на-Дону прошла сертификацию в рамках допуска к участию в период проведения чемпионата мира по футболу 2018», — говорится в сообщении. Площадь гостиницы 2,3 тысячи квадратных метров, номерной фонд представлен 68 номерами, соответствующими первой категории, имеется конференц-зал и кафе на 30 мест.

Имущественный комплекс, выставленный на продажу, находится в отличном техническом состоянии и не требует капитальных вложений. Уровень загрузки по итогам 2016 года, по данным компании, составил 76%, при этом доля экипажей не превысила 40%, что свидетельствует о востребованности номерного фонда у разных категорий проживающих. Конкурсная документация размещена на сайте аэропорта Ростов-на-Дону.

Аэропорт Ростов-на-Дону обслуживает международные и внутренние авиарейсы, входит в число крупнейших аэропортов Южного федерального округа. С сентября 2014 года входит в холдинг «Аэропорты регионов». Аэропорт сотрудничает более чем с 25 российскими и иностранными авиакомпаниями. Маршрутная сеть связывает Ростов-на-Дону регулярными и чартерными рейсами с более чем 35 городами России и мира. Пассажиропоток ростовского аэропорта по итогам 2016 года составил 2,09 миллиона человек.

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