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15:44 (мск), источник: dostup1.ru

ГИБДД Челябинска 23 ноября проверит автолюбителей с детьми

Экипажи ДПС будут максимально приближены к детсадам и школам.

В Челябинске 23 ноября экипажи ДПС будут максимально приближены к детсадам и школам — инспекторы проведут массовую проверку автомобилей в целях выявления нарушений правил перевозки юных пассажиров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации отделения пропаганды безопасности дорожного движения городкой Госавтоинспекции, в 2017 году в регионе зарегистрировано 63 ДТП с участием детей-пассажиров, 82 ребенка получили травмы.

«Цель мероприятия — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, снижения тяжести последствий ДТП. Экипажи ДПС будут не только выявлять нарушения, но и разъяснять правила дорожного движения и применения детских удерживающих устройств (ДУУ)», — говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что перевозка детей младше семи лет в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, до 11 лет включительно — в том числе с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье — только при наличии ДУУ.

За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей.

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