ГИБДД Челябинска 23 ноября проверит автолюбителей с детьми
Экипажи ДПС будут максимально приближены к детсадам и школам.
Экипажи ДПС будут максимально приближены к детсадам и школам.
В Челябинске 23 ноября экипажи ДПС будут максимально приближены к детсадам и школам — инспекторы проведут массовую проверку автомобилей в целях выявления нарушений правил перевозки юных пассажиров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации отделения пропаганды безопасности дорожного движения городкой Госавтоинспекции, в 2017 году в регионе зарегистрировано 63 ДТП с участием
«Цель мероприятия — профилактика детского
Ведомство напоминает, что перевозка детей младше семи лет в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, до 11 лет включительно — в том числе с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье — только при наличии ДУУ.
За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей.