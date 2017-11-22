Сцену пермской оперы занял 7-метровый осьминог
Спектакль «Сад Осьминога» получился
Спектакль «Сад Осьминога» получился
В Пермском театре оперы и балета состоялась мировая премьера
Знаменитый «кошачий дуэт» Джоакино Россини на сцене Пермского оперного перерос в квинтет, кошачья симфония, написанная для двух голосов, прозвучала в исполнении пяти и собрала самые громкие аплодисменты. И это было лишь начало экспериментов.
Летающие над залом птицы, грибы, вырастающие за секунду, бабочки в светодиодных костюмах — «Сад Осьминога» получился
Рады премьере и сами артисты, которые за эти выходные отыграли сразу четыре спектакля и каждый раз испытывали невероятный кураж.
Данис Хузин, солист Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского: «Вы даже не представляете — вдохновение, мы были вместе с детьми, с залом, все участвовали в спектакле — это феноменальная премьера!».
Для «Сада Осьминога» оперные певцы освоили и профессию кукольника, во время спектакля артисты управляют не только своим голосом, но и главными персонажами — животными. Хрестоматийные музыкальные тексты, шуточные вокальные пьесы и сатирические зарисовки оказались понятны детям и позабавили взрослых.
Над
Но какой же Сад осьминога без осьминога? Главный персонаж — 7 метров в длину, 4 в высоту — обитатель подводного царства.
Благодаря современным технологиям все декорации быстро собираются и разбираются, легко помещаются в маленькие чемоданчики, а это значит, что спектакль мобилен и может выезжать на гастроли. Сейчас уже известно, что «Сад Осьминога» обязательно поедет по городам Пермского края.