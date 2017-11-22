Сцену пермской оперы занял 7-метровый осьминог

Источник: Вести - Пермь

В Пермском театре оперы и балета состоялась мировая премьера спектакля-концерта «Сад Осьминога» на музыку из произведений русских и зарубежных композиторов в постановке Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова.

Знаменитый «кошачий дуэт» Джоакино Россини на сцене Пермского оперного перерос в квинтет, кошачья симфония, написанная для двух голосов, прозвучала в исполнении пяти и собрала самые громкие аплодисменты. И это было лишь начало экспериментов.

Летающие над залом птицы, грибы, вырастающие за секунду, бабочки в светодиодных костюмах — «Сад Осьминога» получился по-настоящему ярким и сказочным, публика буквально замерла на целый час. А когда заиграла долгожданная одноименная песня Ринго Стара из 12 альбома The Beatles в исполнении оперных артистов, а на сцене вырос осьминог, зрители начали аплодировать в такт музыке.

Рады премьере и сами артисты, которые за эти выходные отыграли сразу четыре спектакля и каждый раз испытывали невероятный кураж.

Данис Хузин, солист Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского: «Вы даже не представляете — вдохновение, мы были вместе с детьми, с залом, все участвовали в спектакле — это феноменальная премьера!».

Для «Сада Осьминога» оперные певцы освоили и профессию кукольника, во время спектакля артисты управляют не только своим голосом, но и главными персонажами — животными. Хрестоматийные музыкальные тексты, шуточные вокальные пьесы и сатирические зарисовки оказались понятны детям и позабавили взрослых.

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Над спектаклем-концертом работала большая команда — та же, что в 2014-м выпустила один из самых популярных спектаклей в репертуаре театра — оперу-квест «Путешествие в Страну джамблей», получившая специальную премию жюри «Золотой Маски». Кто знает, может, и «Сад Осьминога» ждет такая же судьба.

Но какой же Сад осьминога без осьминога? Главный персонаж — 7 метров в длину, 4 в высоту — обитатель подводного царства.