Президент РТ присвоил артистам двух челнинских театров звание заслуженных
За большой вклад в развитие театрального искусства званий удостоены Ева Мингажева и Марина Николаева.
За большой вклад в развитие театрального искусства званий удостоены Ева Мингажева и Марина Николаева.
(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов присвоил актерам двух челнинских театров звания заслуженных артистов РТ. Соответствующий указ от 23 октября размещен на официальном сайте Президента РТ.
За большой вклад в развитие театрального искусства звания удостоена
Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал, что челнинским театрам в следующем году предстоит переезд. Глава Автограда уточнил, что Татарский драматический театр переедет в пустующее здание развлекательного комплекса «Колизей», а освободившееся помещение займет Набережночелнинский кукольный театр.