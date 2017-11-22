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15:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент РТ присвоил артистам двух челнинских театров звание заслуженных

За большой вклад в развитие театрального искусства званий удостоены Ева Мингажева и Марина Николаева.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов присвоил актерам двух челнинских театров звания заслуженных артистов РТ. Соответствующий указ от 23 октября размещен на официальном сайте Президента РТ.

За большой вклад в развитие театрального искусства звания удостоена артист-кукловод Набережночелнинского театра кукол Ева Мингажева и артистка Русского драматического театра «Мастеровые» Марина Николаева.

Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал, что челнинским театрам в следующем году предстоит переезд. Глава Автограда уточнил, что Татарский драматический театр переедет в пустующее здание развлекательного комплекса «Колизей», а освободившееся помещение займет Набережночелнинский кукольный театр.

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