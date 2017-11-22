Президент РТ присвоил артистам двух челнинских театров звание заслуженных

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов присвоил актерам двух челнинских театров звания заслуженных артистов РТ. Соответствующий указ от 23 октября размещен на официальном сайте Президента РТ.



За большой вклад в развитие театрального искусства звания удостоена артист-кукловод Набережночелнинского театра кукол Ева Мингажева и артистка Русского драматического театра «Мастеровые» Марина Николаева.