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15:25 (мск), источник: РИА Новости

Ученые из России создали перспективное лекарство от рака печени

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Химики из России, Тайваня и Бельгии превратили антибиотик гелиомицин в эффективное средство для борьбы с раком печени и некоторыми другими видами злокачественных опухолей, говорится в статье, опубликованной в European Journal of Medicinal Chemistry.

Источник: РИА Новости

«Суть нашей работы заключалась в оптимизации химической структуры и свойств лекарств для лечения опухолей. У этих сложных молекул отдельные части важны для конкретных механизмов. Предсказать оптимальную структуру априори трудно, поэтому каждая новая серия аналогов подлежит детальным исследованиям специалистов в химии и молекулярной онкологии», — объясняет Александр Штиль из МГУ имени М. В. Ломоносова.

Гелиомицин впервые выделили из грибков-актиномицетов вида Actynomyces flavochromogenes еще в середине прошлого века. В 1950-х годах это вещество активно изучали как антибиотик широкого спектра действия, на основе которого даже создали ряд лекарственных препаратов. Недавние исследования гелиомицина и его производных показали, что это соединение также подавляет рост раковых клеток в печени.

Международная группа исследователей, в составе которой участвовали химики из МГУ, университета ИТМО, Онкологического центра Блохина и институтов РАН, использовали этот антибиотик в качестве базы для целого ряда новых соединений, которые лучше растворятся в воде и лучше подавляют рост раковых опухолей.

Новые версии гелиомицина, как рассказывают ученые, создать очень просто — достаточно заставить антибиотик прореагировать с другими типами химических молекул, однако предсказать их свойства и найти те вещества, которые будут работать более эффективно, гораздо сложнее. По этой причине ученые часто вынуждены искать их фактически случайным образом, синтезируя новые молекулы и проверяя их работу на культурах раковых клеток или микробов.

Создав несколько десятков вариантов гелиомицина, присоединив к его молекуле различные соединения углеводородов и азота, ученые проверили их работу на культурах клетка рака прямой кишки, костного мозга, шейки матки и других органов. Почти все новые разновидности антибиотика подавляли развитие этих форм рака, однако лишь некоторые из них действовали на те культуры клеток, которые обладали иммунитетом к действию химиотерапии.

Особое внимание ученых привлекли те подвиды гелиомицина, которые могли разрушать ДНК раковых клеток, способствуя накоплению в них химически агрессивных молекул, умеющих разрывать цепочки ДНК и заставлять клетку совершать «самоубийство».

Как отмечает Штиль, сейчас ученые готовятся к проведению доклинических испытаний этих лекарств и их патентованию. Иными словами, не стоит ожидать их появления в аптеках и больницах прямо сегодня — пройдет еще много лет, прежде чем они смогут стать частью арсенала онкологов и других врачей.

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