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15:22 (мск), источник: Tengrinews

8-летняя девочка спасла сестер и брата от пожара в Кокшетау

Восьмилетняя Улдана Совет вынесла двух младших сестер и брата из горящего дома. В многодетной семье никто не пострадал, но мать-вдова и шестеро детей остались без крова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Третьеклассница Улдана рассказывает, что ночью 9 ноября она проснулась, потому что было тяжело дышать и першило в горле. По словам девочки, дом уже был полон дыма и было видно пламя. Младшую 6-летнюю сестру и 3-летнего брата Улдана вывела из горящего дома первыми, а когда вернулась за полуторогодовалой сестренкой, то в доме совсем было задымлено, и она не могла ее найти — малышка спряталась за кровать.

«Мне показалось, что я так долго ее искала. Я на ощупь рукой хлопала по кровати и между стеной и кроватью нашла ее, вытащила и выбежала на улицу. Только на улице расплакалась, и мы стали ждать маму», — рассказывает Улдана.

Мать шестерых детей, пятеро из которых несовершеннолетние — вдова и работает помощником повара в кафе. Пожар случился около двух часов ночи, когда женщина еще была на работе.

«Мы снимали небольшую времянку. У меня две старшие дочери-студентки, они мне помогают, приглядывают за младшими детьми. Но 8 ноября, как раз перед пожаром, они уехали в Жезказган к родственникам на годовщину смерти отца — моего супруга и дома за старшую осталась моя Улданочка. За два часа до трагедии я звонила хозяйке дома, у которой мы арендовали жилье, она сказала, что все хорошо и дети спят, еще попросила, чтобы она проверила, не закрыта ли у нас входная дверь, чтобы я не стучала, не будила детей, когда приду. А потом в два часа ночи хозяйка сообщила, что дом горит», — говорит Алма Еркимбекова.

Сегодня семье оказывают помощь все неравнодушные люди. Помощь предоставляют и деньгами, и продуктами питания, одеждой, канцелярскими принадлежностями. 21 ноября на Форуме молодежи в Кокшетау Ассоциация деловых женщин Акмолинской области отметили героический поступок маленькой Улданы Совет. Девочке вручили диплом мужества, денежный сертификат и подарки. Сейчас семья арендует другой дом в областном центре. Акимат поселка Красный Яр, где ранее проживала женщина, тоже поддержал погорельцев и обеспечил семью углем. Алма Еркимбекова благодарит всех, кто протянул руку помощи и не остался равнодушным к беде. А маленькая героиня — Улдана счастлива, что все родные рядом и снова вместе.

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