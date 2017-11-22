8-летняя девочка спасла сестер и брата от пожара в Кокшетау
Восьмилетняя Улдана Совет вынесла двух младших сестер и брата из горящего дома. В многодетной семье никто не пострадал, но
Восьмилетняя Улдана Совет вынесла двух младших сестер и брата из горящего дома. В многодетной семье никто не пострадал, но
Третьеклассница Улдана рассказывает, что ночью 9 ноября она проснулась, потому что было тяжело дышать и першило в горле. По словам девочки, дом уже был полон дыма и было видно пламя. Младшую 6-летнюю сестру и 3-летнего брата Улдана вывела из горящего дома первыми, а когда вернулась за полуторогодовалой сестренкой, то в доме совсем было задымлено, и она не могла ее найти — малышка спряталась за кровать.
«Мне показалось, что я так долго ее искала. Я на ощупь рукой хлопала по кровати и между стеной и кроватью нашла ее, вытащила и выбежала на улицу. Только на улице расплакалась, и мы стали ждать маму», — рассказывает Улдана.
Мать шестерых детей, пятеро из которых несовершеннолетние — вдова и работает помощником повара в кафе. Пожар случился около двух часов ночи, когда женщина еще была на работе.
«Мы снимали небольшую времянку. У меня две старшие
Сегодня семье оказывают помощь все неравнодушные люди. Помощь предоставляют и деньгами, и продуктами питания, одеждой, канцелярскими принадлежностями. 21 ноября на Форуме молодежи в Кокшетау Ассоциация деловых женщин Акмолинской области отметили героический поступок маленькой Улданы Совет. Девочке вручили диплом мужества, денежный сертификат и подарки. Сейчас семья арендует другой дом в областном центре. Акимат поселка Красный Яр, где ранее проживала женщина, тоже поддержал погорельцев и обеспечил семью углем. Алма Еркимбекова благодарит всех, кто протянул руку помощи и не остался равнодушным к беде. А маленькая героиня — Улдана счастлива, что все родные рядом и снова вместе.