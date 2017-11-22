8-летняя девочка спасла сестер и брата от пожара в Кокшетау

Источник: Tengrinews

Третьеклассница Улдана рассказывает, что ночью 9 ноября она проснулась, потому что было тяжело дышать и першило в горле. По словам девочки, дом уже был полон дыма и было видно пламя. Младшую 6-летнюю сестру и 3-летнего брата Улдана вывела из горящего дома первыми, а когда вернулась за полуторогодовалой сестренкой, то в доме совсем было задымлено, и она не могла ее найти — малышка спряталась за кровать.

«Мне показалось, что я так долго ее искала. Я на ощупь рукой хлопала по кровати и между стеной и кроватью нашла ее, вытащила и выбежала на улицу. Только на улице расплакалась, и мы стали ждать маму», — рассказывает Улдана.

Мать шестерых детей, пятеро из которых несовершеннолетние — вдова и работает помощником повара в кафе. Пожар случился около двух часов ночи, когда женщина еще была на работе.

«Мы снимали небольшую времянку. У меня две старшие дочери-студентки, они мне помогают, приглядывают за младшими детьми. Но 8 ноября, как раз перед пожаром, они уехали в Жезказган к родственникам на годовщину смерти отца — моего супруга и дома за старшую осталась моя Улданочка. За два часа до трагедии я звонила хозяйке дома, у которой мы арендовали жилье, она сказала, что все хорошо и дети спят, еще попросила, чтобы она проверила, не закрыта ли у нас входная дверь, чтобы я не стучала, не будила детей, когда приду. А потом в два часа ночи хозяйка сообщила, что дом горит», — говорит Алма Еркимбекова.