Строительство магазина возле памятника погибшим в ВОВ признали незаконным

В Чернушинском районе прокуратура провела проверку по факту обращений местных жителей, которые поставили под сомнение законность строительства двухэтажного магазина в защитной зоне мемориального ансамбля землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.



Было установлено, что региональным органом охраны объектов культурного наследия в настоящее время не утверждены границы территории объекта культурного наследия. Это значит, что защитные зоны для ансамбля устанавливаются на расстоянии 200 метров. Когда администрация Чернушки выдавала предпринимателю разрешение на строительство, эти требования не были учтены.



В связи с этим, главе администрации Чернушинского городского поселения внесено представление с требованием об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.