Педиатры обвинили СМИ в детском ожирении

В растущем числе случаев ожирения у детей виноваты телевидение, интернет и другие каналы распространения рекламы вредной пищи, считают педиатры. Такое мнение они составили на основе анализа множества исследований, проводившихся еще с 1980-х годов. Результаты были опубликованы в журнале Acta Paediatrica.

Современные дети подвергаются огромному воздействию средств массовой информации, в том числе и интерактивных — например, в социальных сетях или играх. Обзор ряда исследований влияния СМИ на состояние здоровья детей выявил, что чем больше ребенок проводит перед телевизором, тем больше он склонен к нездоровому питанию и набору веса. И это связано не столько непосредственно с самим временем, сколько с рекламой еды или ее демонстрацией в фильмах — маленькие дети еще не имеют собственного мнения и не способны подвергнуть увиденное критическому анализу.

То же относится и к рекламе в интернете. Дети, которые вместо просмотра телевизора, например, слушают музыку, набирают вес реже. И у детей, и у взрослых увеличение времени, проведенного перед телевизором, коррелирует с ухудшением питания, уменьшением овощей и фруктов в рационе. Кроме того, как выяснилось, 70% детей 6−8 лет считают, что фаст-фуд полезнее домашней еды.

Также дети, которые много времени проводят в соцсетях и на ночь оставляют мобильные устройства в комнате, хуже спят. Некачественный сон уже давно известен как одна из причин ожирения.

Еще одна опасность — рассылки продуктовых компаний, которые приходят на электронную почту ребенка или в личные сообщения в соцсетях. Также такие компании часто заводят отдельные аккаунты для рекламы своей продукции.