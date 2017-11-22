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16:59 (мск), источник: Ежедневник.by

Белорусского рэпера Макса Коржа вновь не пустили в Украину

Украинские пограничники уже во второй раз запретили въезд в свою страну рэпера Макса Коржа.

Источник: Ежедневник.by

Как заявил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, белорусский рэпер посещал Крым, поэтому и было принято решение запретить ему въезд в Украину.

Это же второй запрет на пересечение украинской границы для Макса коржа. В феврале 2016 года украинские пограничники поставили ему в паспорт запрещающий штамп на основании постановления службы безопасности Украины. Затем, в июле того же года, запрет был снят.

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