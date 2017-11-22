Белорусского рэпера Макса Коржа вновь не пустили в Украину

Как заявил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, белорусский рэпер посещал Крым, поэтому и было принято решение запретить ему въезд в Украину.

Это же второй запрет на пересечение украинской границы для Макса коржа. В феврале 2016 года украинские пограничники поставили ему в паспорт запрещающий штамп на основании постановления службы безопасности Украины. Затем, в июле того же года, запрет был снят.