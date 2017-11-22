В Нижегородской области проведут ревизию всех спортивных сооружений

«Нам нужно уделять внимание не только новым спортивным объектам, но и восстановлению старых. В регионе необходимо провести ревизию всех спортсооружений с принятием последующих решений по их сохранению и реконструкции или, возможно, речь будет идти о перепрофилировании. Эту работу надо проводить вместе с главами городов и районов, потому что большинство объектов — муниципальные», — заявил Глеб Никитин.