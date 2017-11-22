В Нижегородской области проведут ревизию всех спортивных сооружений
Одни можно будет отремонтировать, другие — перепрофилировать.
Одни можно будет отремонтировать, другие — перепрофилировать.
В Нижегородской области проведут ревизию всех спортивных сооружений. Такое поручение министру спорта дал глава региона Глеб Никитин, сообщает
«Нам нужно уделять внимание не только новым спортивным объектам, но и восстановлению старых. В регионе необходимо провести ревизию всех спортсооружений с принятием последующих решений по их сохранению и реконструкции или, возможно, речь будет идти о перепрофилировании. Эту работу надо проводить вместе с главами городов и районов, потому что большинство объектов — муниципальные», — заявил Глеб Никитин.
Напомним, 22 ноября врио губернатора посетил дзержинский спорткомплекс «Капролактамовец», который был реконструирован по федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016−2020 годы». За 5 лет на работы было потрачено порядка 60 млн рублей из бюджетов трех уровней.
Сейчас на базе спорткомплекса работают отделения футбола, бокса, плавания, тенниса, легкой атлетики, пауэрлифтинга, рукопашного боя.