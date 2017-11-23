Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Царев рассказал про настоящие события в Луганске - СМИ
Умер Дмитрий Хворостовский
Актер Федор Добронравов отреагировал на запрет посещать Украину
Обнаружено тело убитого трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу
Собянин прокомментировал слухи о назначении его премьер-министром
Чем известен Дмитрий Хворостовский22 ноября после продолжительной болезни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский
Царев рассказал про настоящие события в Луганске - СМИ
Онкологическая опухоль: от чего умер Хворостовский
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Ситуация в Донбассе близка к «точке невозврата» - ДНР
В Киеве заявили о побеге Плотницкого и о причинах
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
Брежнева с семьей, Утяшева и Кожевникова посетили модный показ
«Шторка на кухню»: пользователи о подвенечном наряде Пугачевой
Друг о Хворостовском: Смог проститься с родителями
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
14:24 (мск), источник: Моя Планета

Швейцарский городок решил заманить новых жителей выплатами в $70 000

Крошечный городок Альбинен расположен в горах в швейцарском кантоне Вале и, кажется, скоро пополнит список опустевших городов мира. Все больше жителей Альбинена уезжают в большие города, оставляя традиционный для Швейцарии горный поселок в одиночестве.

В Альбинене очень тихо, невероятно красиво, воздух там кристально чист, а солнце заходит поздно и восходит рано из-за расположения города — на высоте 1300 м над уровнем моря, передает The Daily Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на то что город находится всего в 6 км от курортного «соседа» Лейкербада, а в получасе езды на автомобиле расположен промышленный город Висп, из Альбинена уже много лет уезжают местные жители из-за отсутствия работы. Даже школу недавно пришлось закрыть. В Альбинене осталось всего 240 человек, в числе которых семеро детей, вынужденных ездить на автобусе в близлежащие города, чтобы продолжать учебу.

Поразмыслив над плачевным положением дел, муниципалитет города решил приглашать людей в возрасте до 45 лет переехать в Альбинен. Горожане поддержали инициативу и настояли, чтобы муниципалитет предложил приезжим денежное вознаграждение за постоянную прописку в городе.

Во время загрузки произошла ошибка.
В результате был составлен следующий план: желающие переехать в город получат порядка $25 000, когда купят (не меньше чем за $201 000) или построят дом в Альбинене и согласятся прожить там минимум десять лет.

На каждого ребенка в семье городские власти готовы выделить по $10 000, а семья из четырех человек может получить при переезде $70 000.

Во время загрузки произошла ошибка.

Разумеется, есть определенные условия. Если получивший деньги житель решит покинуть Альбинен, ему нужно будет вернуть сумму. Для выплат переселенцам будет создан фонд, в который власти будут направлять по $101 000 ежегодно.

По словам Томаса Эггера, директора Швейцарской рабочей группы по горным районам, опустение городков, таких как Альбинен, является общенациональной проблемой. Швейцарский городок не первый применяет практику вознаграждений. В мире есть и другие регионы, которые платят своим жителям.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Видео с суровыми якутскими школьниками впечатлило иностранцев
СМИ: глава ЛНР уехал из Луганска в Россию
Производители дешевых лекарств указали на риск их исчезновения
Минтранс разделит автомобилистов на любителей и профессионалов
Что делать, если не пришла платежка из налоговой
Путин дал «Сатирикону» грант после ссоры Райкина с Мединским
Специалисты расшифровали данные бортовых самописцев L-410
Земля стала светлее. LED-лампы увеличили световое загрязнение планеты
Спорт
«Зенит» — на выход, «Локомотив» — на вылет В предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» сыграет с македонским «Вардаром», чтобы приблизиться к выходу в плей-офф с первого места
Авто
Новая Toyota Camry для России: первые изображения Судя по всему, российская версия японского седана не будет отличаться от уже выпущенных на рынок версий для США и Японии
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Друг Джигарханяна о госпитализации актера: это очередная ложь Артур Согомонян опроверг сообщения СМИ о том, что народный артист попал в больницу в тяжелом состоянии
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Шувалов предложил передать реестр недвижимости налоговой службе
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
Названа сумма самого высокого налога на квартиру в Москве
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Екатерина Климова показала забавное фото 2-летней дочери Белла позировала для снимка вместе с мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь