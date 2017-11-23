Швейцарский городок решил заманить новых жителей выплатами в $70 000

В Альбинене очень тихо, невероятно красиво, воздух там кристально чист, а солнце заходит поздно и восходит рано из-за расположения города — на высоте 1300 м над уровнем моря, передает The Daily Mail.
Несмотря на то что город находится всего в 6 км от курортного «соседа» Лейкербада, а в получасе езды на автомобиле расположен промышленный город Висп, из Альбинена уже много лет уезжают местные жители из-за отсутствия работы. Даже школу недавно пришлось закрыть. В Альбинене осталось всего 240 человек, в числе которых семеро детей, вынужденных ездить на автобусе в близлежащие города, чтобы продолжать учебу.
Поразмыслив над плачевным положением дел, муниципалитет города решил приглашать людей в возрасте до 45 лет переехать в Альбинен. Горожане поддержали инициативу и настояли, чтобы муниципалитет предложил приезжим денежное вознаграждение за постоянную прописку в городе.
В результате был составлен следующий план: желающие переехать в город получат порядка $25 000, когда купят (не меньше чем за $201 000) или построят дом в Альбинене и согласятся прожить там минимум десять лет.
На каждого ребенка в семье городские власти готовы выделить по $10 000, а семья из четырех человек может получить при переезде $70 000.
Разумеется, есть определенные условия. Если получивший деньги житель решит покинуть Альбинен, ему нужно будет вернуть сумму. Для выплат переселенцам будет создан фонд, в который власти будут направлять по $101 000 ежегодно.
По словам Томаса Эггера, директора Швейцарской рабочей группы по горным районам, опустение городков, таких как Альбинен, является общенациональной проблемой. Швейцарский городок не первый применяет практику вознаграждений. В мире есть и другие регионы, которые платят своим жителям.