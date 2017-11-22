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16:42 (мск), источник: ИА Татар-информ

Полина Гагарина составит петицию за строительство в Казани большого концертного зала

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Популярная российская певица Полина Гагарина собирается составить петицию за строительство в Казани нового большого концертного зала. Об этом она заявила на фан-встрече с казанскими поклонниками в творческом пространстве «Маяковский».

Источник: ИА Татар-информ

По словам исполнительницы, отсутствие масштабной концертной площадки — большое упущение для такого крупного и красивого города, каким является Казань. Певица подчеркнула, что основная городская сцена, способный принимать более 2,5 тыс. человек КРК «Пирамида», уже не в состоянии вместить и обеспечить качественными концертами всех желающих.

Гагарина призвала всех гостей фан-встречи присоединиться к ее инициативе и подписать будущую петицию. По данным регистрационных списков, в «Маяковском» собрались более 400 человек. На какой платформе и в какие сроки будет создана петиция, певица не уточнила.

Ранее появилась информация о планах руководства республики построить в Казани новый концертный зал на 5 тыс. человек. По информации источников агентства, в качестве советчиков и специалистов по этому вопросу выбраны такие влиятельные деятели культуры, как художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский и известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой.

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