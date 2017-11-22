Полина Гагарина составит петицию за строительство в Казани большого концертного зала

Источник: ИА Татар-информ

По словам исполнительницы, отсутствие масштабной концертной площадки — большое упущение для такого крупного и красивого города, каким является Казань. Певица подчеркнула, что основная городская сцена, способный принимать более 2,5 тыс. человек КРК «Пирамида», уже не в состоянии вместить и обеспечить качественными концертами всех желающих.

Гагарина призвала всех гостей фан-встречи присоединиться к ее инициативе и подписать будущую петицию. По данным регистрационных списков, в «Маяковском» собрались более 400 человек. На какой платформе и в какие сроки будет создана петиция, певица не уточнила.