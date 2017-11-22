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18:55 (мск), источник: Publika.md

По Канаде бродит олень с гамаком на рогах

В канадской провинции Британская Колумбия уже несколько месяцев ищут оленя с гамаком фиолетового цвета на одном из рогов.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Несмотря на то, что животное постоянно замечают местные жители, поймать его и освободить от помехи пока не удается.

Впервые оленя со столь необычным украшением заметили в августе, причем в тот момент гамак висел на обоих рогах животного.

Спасателям удалось тогда поймать зверя, однако им удалось срезать гамак только с одного из рогов, поскольку олень вырвался и опять убежал, сообщает «Вести».

С тех пор олень продолжает бродить по провинции с гамаком на роге. Местные жители дали ему кличку «Гамми» и даже создали в чести животного сообщество в «Фейсбуке», где публикуются его фотографии.

Зоологи надеются, что им удастся найти Гамми и снять гамак с его головы до начала брачного периода, поскольку из-за него олень не сможет на равных биться со своими соперниками.

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