По Канаде бродит олень с гамаком на рогах
В канадской провинции Британская Колумбия уже несколько месяцев ищут оленя с гамаком фиолетового цвета на одном из рогов.
В канадской провинции Британская Колумбия уже несколько месяцев ищут оленя с гамаком фиолетового цвета на одном из рогов.
Несмотря на то, что животное постоянно замечают местные жители, поймать его и освободить от помехи пока не удается.
Впервые оленя со столь необычным украшением заметили в августе, причем в тот момент гамак висел на обоих рогах животного.
Спасателям удалось тогда поймать зверя, однако им удалось срезать гамак только с одного из рогов, поскольку олень вырвался и опять убежал, сообщает «Вести».
С тех пор олень продолжает бродить по провинции с гамаком на роге. Местные жители дали ему кличку «Гамми» и даже создали в чести животного сообщество в «Фейсбуке», где публикуются его фотографии.
Зоологи надеются, что им удастся найти Гамми и снять гамак с его головы до начала брачного периода, поскольку