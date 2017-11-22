Ученые нашли способ изменить музыкальные вкусы человека

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В исследовании задействовали финансовый фактор (почти все музыкальные сервисы сейчас платные, так что это уместно) и транскраниальную магнитную стимуляцию. Метод ТМС активирует определенные отделы головного мозга. Ученым нужна была дорсолатеральная префронтальная кора.

Когда стимуляция активировала нейроны в этой области, участники исследования внезапно проникались любовью к ранее нелюбимым композициям и были готовы потратить на музыку на 10% больше, чем обычно.

Контрольная группа, которую не обвешивали магнитами, наоборот жадничала на 15% больше, сообщает NewsWeek.

Эксперимент позволил убедиться, что применение ТМС может менять настроение, воздействуя на нейротрансмиттеры в мозге и высвобождая гормон дофамин. Проще говоря, люди получают больше удовольствия от прослушивания музыки и иначе измеряют ее ценность.