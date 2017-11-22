Ученые нашли способ изменить музыкальные вкусы человека
Ученые из Монреальского неврологического института и больницы Университета Макгилла выяснила, как обмануть ваш мозг и заставить его полюбить музыку, которая вам никогда не нравилась.
Ученые из Монреальского неврологического института и больницы Университета Макгилла выяснила, как обмануть ваш мозг и заставить его полюбить музыку, которая вам никогда не нравилась.
В исследовании задействовали финансовый фактор (почти все музыкальные сервисы сейчас платные, так что это уместно) и транскраниальную магнитную стимуляцию. Метод ТМС активирует определенные отделы головного мозга. Ученым нужна была дорсолатеральная префронтальная кора.
Контрольная группа, которую не обвешивали магнитами, наоборот жадничала на 15% больше, сообщает NewsWeek.
Эксперимент позволил убедиться, что применение ТМС может менять настроение, воздействуя на нейротрансмиттеры в мозге и высвобождая гормон дофамин. Проще говоря, люди получают больше удовольствия от прослушивания музыки и иначе измеряют ее ценность.
Ведущий автор исследования Роберт Заттор отмечает, что многие расстройства психики вроде наркомании, ожирения или депрессии исходят от нарушенной регулировки системы вознаграждения в мозге. Метод, примененный учеными, подсказал еще один неинвазивный способ лечения таких заболеваний.