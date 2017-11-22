Нигерийские учителя не справились с заданиями для четвертого класса

На этой неделе в северном нигерийском штате Кадуна завершается прием заявлений от желающих работать учителями начальных классов. Власти штата надеются набрать 25 тыс. квалифицированных учителей. Одновременно Комиссия по вопросам всеобщего начального образования (UBEC) проводит проверки всех учебных заведений, уровня подготовки работающих в них специалистов, а также уровня знаний школьников по всей Нигерии. Поводом к этому послужили скандальные результаты тестирования учителей начальных классов школ штата: почти 22 тыс. из 33 тыс. учителей не смогли выполнить задания, рассчитанные на девятилетних четвероклассников.

В числе заданий в тестах были как вопросы по разным предметам школьной программы, так и на определение общего уровня знаний. Например, в одном из заданий нужно было определить геометрические фигуры, решить задачу и примеры, в другом — указать три основные функции человеческого скелета, перечислить основные сельскохозяйственные культуры региона, самые распространенные в Нигерии заболевания. Кроме того, были вопросы и такого плана: как зовут нынешних президента США, министра образования Нигерии, губернатора штата Кадуна. Тесты выполнялись на английском языке. Творческая часть теста предполагала написание писем разным адресатам. Как показали результаты, учителя не только не знали ответы на многие вопросы либо отвечали неверно, но и писали безграмотно.