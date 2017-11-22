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18:24 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Нигерийские учителя не справились с заданиями для четвертого класса

В северном нигерийском штате Кадуна в рамках реформы системы образования завершается набор 25 тыс. новых учителей для начальной школы. Работавшие до них 22 тыс. учителей уволены после того, как не смогли сдать тесты, предназначавшиеся для девятилетних школьников.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На этой неделе в северном нигерийском штате Кадуна завершается прием заявлений от желающих работать учителями начальных классов. Власти штата надеются набрать 25 тыс. квалифицированных учителей. Одновременно Комиссия по вопросам всеобщего начального образования (UBEC) проводит проверки всех учебных заведений, уровня подготовки работающих в них специалистов, а также уровня знаний школьников по всей Нигерии. Поводом к этому послужили скандальные результаты тестирования учителей начальных классов школ штата: почти 22 тыс. из 33 тыс. учителей не смогли выполнить задания, рассчитанные на девятилетних четвероклассников.

В числе заданий в тестах были как вопросы по разным предметам школьной программы, так и на определение общего уровня знаний. Например, в одном из заданий нужно было определить геометрические фигуры, решить задачу и примеры, в другом — указать три основные функции человеческого скелета, перечислить основные сельскохозяйственные культуры региона, самые распространенные в Нигерии заболевания. Кроме того, были вопросы и такого плана: как зовут нынешних президента США, министра образования Нигерии, губернатора штата Кадуна. Тесты выполнялись на английском языке. Творческая часть теста предполагала написание писем разным адресатам. Как показали результаты, учителя не только не знали ответы на многие вопросы либо отвечали неверно, но и писали безграмотно.

Как заявил, объясняя эту ситуацию, губернатор штата Кадуна Насир эль-Руфаи, «в прошлом прием учителей на работу был политизирован» — в том смысле, что некоторые люди получали место в школе по знакомству или в дар от политических союзников, не имея не только педагогического, но и какого бы то ни было образования. «Мы намерены изменить ситуацию, взяв на работу молодых и квалифицированных учителей начальных классов, чтобы вернуть нашему штату достойное образование», — заверил он. В настоящее время ситуация со школьным образованием в штате Кадуна и в Нигерии в целом очень сложная. В стране около 8 млн детей вообще не имеют возможности ходить в школу. А в штате Кадуна количество учащихся в некоторых классах достигает 100 человек. Нередки случаи применения учителями физической силы в отношении учащихся. В феврале одна школьница лишилась глаза, когда учитель избил ее палкой за опоздание на урок.

Алена Миклашевская.

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