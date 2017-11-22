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16:38 (мск), источник: АиФ Казань

Фильм татарстанского режиссера победил на международном кинофестивале

Фильм «Вечером четвертого дня» победил в номинации «Лучший мистический фильм» на международных кинофестивалях «Zilant — 2017» и «Cinema Camp — 2017».

Режиссер-сценарист Айрат Гарафеев снял фильм по одноименному рассказу Василия Евдокимова.

«Картина снималась в окрестностях поселка Васильево осенью 2016 года, — говорит Василий Евдокимов. — В фильме рассказывается о мужчине, который приезжает на берег озера, где когда-то в детстве рыбачил с отцом. Рыбак рассказывает ему о предании про исполнение желаний, после чего начинается мистическая завязка. Финал фильма открытый, поскольку планируется вторая часть фильма».

Награду режиссеру фильма вручил заслуженный артист РФ Владимир Демидов.

Напомним, ранее сообщали, что в Челнах снимут фильм по книге Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев».

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