Фильм татарстанского режиссера победил на международном кинофестивале

«Картина снималась в окрестностях поселка Васильево осенью 2016 года, — говорит Василий Евдокимов. — В фильме рассказывается о мужчине, который приезжает на берег озера, где когда-то в детстве рыбачил с отцом. Рыбак рассказывает ему о предании про исполнение желаний, после чего начинается мистическая завязка. Финал фильма открытый, поскольку планируется вторая часть фильма».