Фильм татарстанского режиссера победил на международном кинофестивале
Фильм «Вечером четвертого дня» победил в номинации «Лучший мистический фильм» на международных кинофестивалях «Zilant — 2017» и «Cinema Camp — 2017».
Фильм «Вечером четвертого дня» победил в номинации «Лучший мистический фильм» на международных кинофестивалях «Zilant — 2017» и «Cinema Camp — 2017».
«Картина снималась в окрестностях поселка Васильево осенью 2016 года, — говорит Василий Евдокимов. — В фильме рассказывается о мужчине, который приезжает на берег озера, где
Награду режиссеру фильма вручил заслуженный артист РФ Владимир Демидов.
Напомним, ранее сообщали, что в Челнах снимут фильм по книге Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев».