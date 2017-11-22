Синоптики рассказали, где больше всего снега выпало в Воронежской области

При том, что суточная норма осадков для области в ноябре — 45 мм, в Воронеже выпала половина от нормы, в Лискинском — и того больше.
— Больше всего снега выпало в центральной части региона — в Воронеже и Лисках, меньше всего — на востоке: например, в Нижнедевицком районе всего 7 мм, и западе: в Борисоглебске снега вообще не было, — пояснил Александр Сушков.
Первый снегопад начался в Воронеже вечером вторника, 21 ноября. Он продлился всю ночь. Метель спровоцировала транспортный коллапс: утром 22 ноября пробки в городе достигли 9 баллов. Снегопад частично оставил без света 38 населённых пунктов в Воронежской области. Основная причина нарушения электроснабжения — падение на провода веток и деревьев из-за налипания мокрого снега. Кроме того, воронежцы сообщили о нескольких десятках рухнувших на машины деревьях.