Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве

По прогнозам синоптиков, в Москве и Московской области прогнозируется облачная погода, снег, местами гололедица. Ветер днем северо-западный 5−10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Согласно прогнозу, в четверг ожидается небольшой снег; ночью — облачно с прояснениями, местами гололедица, днем — переменная облачность. Ветер в четверг ночью ожидается северо-западный 5−10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду, днем — ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 5 до минус 3 градусов, днем в четверг — от минус 3 до минус 1 градуса, отмечается в сообщении.