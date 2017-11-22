Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Гидрометцентр объявил в среду, 22 ноября, «желтый» уровень погодной опасности в Москве
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Гидрометцентр объявил в среду, 22 ноября, «желтый» уровень погодной опасности в Москве
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в Москве и Московской области прогнозируется облачная погода, снег, местами гололедица. Ветер днем
Согласно прогнозу, в четверг ожидается небольшой снег; ночью — облачно с прояснениями, местами гололедица, днем — переменная облачность. Ветер в четверг ночью ожидается