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17:13 (мск), источник: РИА Новости

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Гидрометцентр объявил в среду, 22 ноября, «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за снега и обледенения.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 54% 759 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА Новости

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

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По прогнозам синоптиков, в Москве и Московской области прогнозируется облачная погода, снег, местами гололедица. Ветер днем северо-западный 5−10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Гидрометцентр также прогнозирует «желтый» уровень опасности в четверг, 23 ноября, из-за сильного ветра.

Согласно прогнозу, в четверг ожидается небольшой снег; ночью — облачно с прояснениями, местами гололедица, днем — переменная облачность. Ветер в четверг ночью ожидается северо-западный 5−10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду, днем — ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 5 до минус 3 градусов, днем в четверг — от минус 3 до минус 1 градуса, отмечается в сообщении.

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