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16:48 (мск), источник: Newslab.ru

ФСБ пообещала красноярцам пробки из-за учений

Горожан просят отнестись с пониманием.

В Красноярске в течение недели пройдут антитеррористические учения. Об этом рассказали в ФСБ по Красноярскому краю.

Силовые ведомства будут проводить учения с 22 по 29 ноября в Красноярске и его окрестностях. В это время на улицах станет больше полицейских, а также появится спецтехника. Красноярцев предупреждают, что из-за учений в городе могут увеличиться пробки.

В ФСБ призывают жителей города проявить терпение: «Просим с пониманием отнестись к проведению указанных мероприятий, сохранять спокойствие и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов».

Напомним, в начале сентября по России прокатилась волна «минирования» крупных городов. 12 сентября неизвестные сообщили о бомбах в 15 крупных объектах Красноярска (торговые центры, школы, аэропорт, вокзалы), также «заминировали» Зеленогорск и Норильск.

Сотрудники силовых органов выезжали на каждое сообщение, все они оказались ложными. Позже федеральные СМИ сообщили, что звонки с угрозами минирования поступали в Россию из-за рубежа.

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