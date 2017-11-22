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16:46 (мск), источник: Uralpress.ru

Роспотребнадзор: В Челябинске нет эпидемии пневмонии и ОРВИ

В Челябинске ситуация по уровню заболеваемости пневмонией и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) на сегодняшний день не является эпидемической.

«На сегодня в Челябинске нет эпидемии пневмонии (воспаление легких), — рассказала на пресс-конференции начальник отдела регионального управления Роспотребнадзора Раиса Косарева. — Ситуация в городе стабильная». По ее словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение заболеваемости по внебольничной пневмонии на 5%, при этом уровень заболеваемости значительно ниже среднемноголетнего показателя.

За прошедшую неделю в области зарегистрировано 404 случая пневмонии, что ниже уровня прошлой недели на 10%. В Челябинске отмечено 147 случаев (снижение на 23%).

Как рассказала консультант отдела организации медицинской помощи детям и матерям регионального минздрава Елена Степанидина, инфекционную пневмонию (воспаление легких) могут спровоцировать различные возбудители — бактерии, вирусы, грибы, другие микроорганизмы.

Раиса Косарева отметила, что в городе, начиная с сентября, отмечается подъем ОРВИ, одним из проявлений которой может быть и пневмония. За последнюю неделю по области зарегистрировано свыше 21 тысячи заболевших. Все случаи имеют негриппозную этиологию и обусловлены циркуляцией возбудителей парагриппа, адено- и риновирусной инфекций.

«Вирусов гриппа пока не наблюдается»
Раиса Косарева

По словам Раисы Косаревой, управлением Роспотребнадзора приняты меры по предупреждению случаев распространения ОРВИ, в том числе и внебольничных пневмоний. Изданы предписания в адрес руководителей учреждений здравоохранения, образования, социальных по предупредительным мерам.

Елена Степанидина отметила, что все медицинские организации Челябинской области готовы к приему пациентов в связи с ростом острых респираторных инфекций, все обеспечены достаточным количеством медикаментов (противовирусными и противобактериальными препаратами).

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