Роспотребнадзор: В Челябинске нет эпидемии пневмонии и ОРВИ
В Челябинске ситуация по уровню заболеваемости пневмонией и острыми
В Челябинске ситуация по уровню заболеваемости пневмонией и острыми
«На сегодня в Челябинске нет эпидемии пневмонии (воспаление легких), — рассказала на
За прошедшую неделю в области зарегистрировано 404 случая пневмонии, что ниже уровня прошлой недели на 10%. В Челябинске отмечено 147 случаев (снижение на 23%).
Как рассказала консультант отдела организации медицинской помощи детям и матерям регионального минздрава Елена Степанидина, инфекционную пневмонию (воспаление легких) могут спровоцировать различные возбудители — бактерии, вирусы, грибы, другие микроорганизмы.
Раиса Косарева отметила, что в городе, начиная с сентября, отмечается подъем ОРВИ, одним из проявлений которой может быть и пневмония. За последнюю неделю по области зарегистрировано свыше 21 тысячи заболевших. Все случаи имеют негриппозную этиологию и обусловлены циркуляцией возбудителей парагриппа, адено- и риновирусной инфекций.
«Вирусов гриппа пока не наблюдается»
По словам Раисы Косаревой, управлением Роспотребнадзора приняты меры по предупреждению случаев распространения ОРВИ, в том числе и внебольничных пневмоний. Изданы предписания в адрес руководителей учреждений здравоохранения, образования, социальных по предупредительным мерам.
Елена Степанидина отметила, что все медицинские организации Челябинской области готовы к приему пациентов в связи с ростом острых респираторных инфекций, все обеспечены достаточным количеством медикаментов (противовирусными и противобактериальными препаратами).