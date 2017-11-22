В Ростове появилось «солнечное дерево»

Дерево оснащено специальными датчиками, которые могут показать максимум полезной информации.

Новый арт-объект изготовлен из экологически чистых материалов, он показывает состояние окружающей среды — температуру воздуха, давление, уровень радиации. Причем энергию, как настоящее растение, дерево преобразует из света — на лепестках установлены солнечные батареи.

Над проектом нового символа экологии в Ростове трудились специалисты Российской академии художеств, члены Союза художников России. А инициатором реализации объекта в донской столице стало руководство регионального отделения «Живая Планета». На открытие «солнечного дерева» в Ростов приехал и председатель международного экологического движения, знаменитый зоолог и телеведущий Николай Дроздов.

Экологи надеются, что новый символ привлечет внимание к проблемам окружающей среды и будет служить напоминанием, что защищать природу надо не только в Год экологии.