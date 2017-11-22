Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крутой: Хворостовский на год пережил отведенное врачами время
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Песков о реакции Кремля на смерть Хворостовского: тяжелая потеря
IKEA не будет отзывать из РФ комоды известной серии
В ДНР ответили на вопрос об участии в противостоянии в Луганске
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
В Сети обсуждают изменения лица Любови Успенской – снимок
Киркоров обратился к Пугачевой после ее венчания
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
Брежнева с семьей, Утяшева и Кожевникова посетили модный показ
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
"3:36 по Лондону": Маликов о смерти Хворостовского
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
8Внутри Монголии
16:52 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре состоится Городской межнациональный праздник «Народов Самары единая семья»

25 ноября 2017 года в 13:30 в муниципальном бюджетном учреждении культуры г. о. Самара «ДК «Заря» (пр. 9 Мая, 16) пройдет Городской межнациональный праздник «Народов Самары единая семья».

Мероприятие проводит Самарская региональная общественная организация «Украинский национально-культурный центр «ПРОМИНЬ» («ЛУЧ») при поддержке Администрации г. о. Самара.

Напомним, указанная общественная организация уже на протяжении 25 лет осуществляет социально значимую деятельность, направленную на развитие дружеских межнациональных отношений, сохранение национально-культурных традиций на территории Самары, а также на удовлетворение культурно-просветительских, общественно значимых духовных потребностей населения городского округа.

В празднике примут участие национальные творческие коллективы, активисты общественных объединений, культурная общественность.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Неизвестный облил кислотой автомобили, припаркованные во дворе на улице Стара-Загора
Самородок из глубин России: скончался Дмитрий Хворостовский
У сборной России отобрали еще одно золото Олимпиады в Сочи
Ратко Младич приговорен к пожизненному заключению
Как изменятся цены на продукты в преддверии Нового года
Задержание миллиардера Керимова: что известно на этот момент
«Дело Захарченко» превратилось в театр абсурда
Церковь решит, сколько раз можно вступать в брак
Спорт
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов "Спартак" упустил победу над словенским "Марибором" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов, но все еще сохраняет шансы на выход в 1/8 финала турнира
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Монако не справляется с количеством миллионеров
Элитная недвижимость в Москве дороже, чем в Берлине и Токио
Собянин пообещал потратить 2,5 млрд руб. из бюджета на ЖК «Царицыно»
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь