В Самаре состоится Городской межнациональный праздник «Народов Самары единая семья»

Мероприятие проводит Самарская региональная общественная организация «Украинский национально-культурный центр «ПРОМИНЬ» («ЛУЧ») при поддержке Администрации г. о. Самара.

Напомним, указанная общественная организация уже на протяжении 25 лет осуществляет социально значимую деятельность, направленную на развитие дружеских межнациональных отношений, сохранение национально-культурных традиций на территории Самары, а также на удовлетворение культурно-просветительских, общественно значимых духовных потребностей населения городского округа.