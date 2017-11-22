В Зеленоградске суд закрыл закусочную на 80 суток за нарушение санитарных норм
В Зеленоградске суд на 80 суток приостановил деятельность закусочной за нарушение
В Зеленоградске суд на 80 суток приостановил деятельность закусочной за нарушение
Кафе ООО «Дельфин» находится на пер. Приморском. При этом на фасаде здания не размещена информация о фирменном наименовании организации, месте её нахождения и режиме работы. Также в закусочной не было горячей воды, нарушены нормы хранения и вывоза мусора, уборки помещения, хранения алкоголя. В кафе отсутствовал контроль за
Хозяин заведения частично признал свою вину. Зеленоградский районный суд приостановил деятельность закусочной ООО «Дельфин» на 80 суток.