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17:55 (мск), источник: НИА Самара

На улицах Самары начался монтаж новогодней иллюминации

В Самаре начали монтаж новогодней иллюминации. В этом году администрацией города взята за основу концепция новогоднего убранства городских улиц 2016-го года, когда было увеличено количество световых композиций и впервые начали украшать деревья.

Источник: РИА "Новости"

На сегодняшний день уже произведен монтаж новогодних гирлянд на стволы и ветви деревьев на Волжском проспекте, проспекте Ленина, заканчиваются работы на улице Молодогвардейской, будут украшены ул. Стара Загора, пр. Масленникова, ул. Маяковского, сквер им. В. Высоцкого, ул. Сергея Лазо, 116 км и др. Всего в этом году запланировано украсить 1237 деревьев, общая длина новогодней иллюминации, которая будет использована для этих целей, составит почти 110 км.

Стоит отметить, что после прошлого новогоднего сезона все гирлянды удалось сохранить, и они снова будут использоваться для создания праздничного убранства городских улиц.

«Это дизайнерское решение — обматывать гирляндами стволы и ветви деревьев, было придумано во Франции и сейчас активно используется во всем мире, — рассказывает главный инженер МП “Самарагорсвет” Владислав Бобунов. — После прошлого новогоднего сезона не было повреждено ни одной гирлянды, они изначально были закуплены очень качественные, гибкие, на каучуковой основе, они выдержат даже сильные морозы. Сейчас гирлянды возвращаются на свои места».

Кроме того в ближайшее время во всех районах Самары начнется установка светодинамических композиций и консолей, подвесов и гирлянд. 9 световых фонтанов будут установлены на ул. Стара-Загора, на Самарской площади, площади имени В. В. Куйбышева, площади у ДК «Нефтяник», II очереди набережной, ул. Ленинградская, в поселке Управленческий у ДК «Чайка», в сквере на пересечении ул. Победы и ул. Гагарина.

В дополнение к уже полюбившимся горожанами световым фигурам появятся новые композиции, которые установят на пл. им В. В. Куйбышева, на ул. Ленинградская, на аллее Трудовой Славы на ул. Юных Пионеров: «Два павлина царских», «Фоторамка», «Самолет с летчиком», «Мишка», «Шары».

Вся новогодняя иллюминация безопасна в применении и экономична по энергопотреблению, что не приводит к дополнительной серьезной нагрузке на городские электрические сети.

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