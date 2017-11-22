В Казани выбрали «Доброго молодца» и «Красну девицу» 2017 года
(Город Казань KZN.RU, 22 ноября). В Казани завершился финальный этап городского конкурса «Добрый молодец» и «Красна девица» 2017 года.
(Город Казань KZN.RU, 22 ноября). В Казани завершился финальный этап городского конкурса «Добрый молодец» и «Красна девица» 2017 года.
Семь юношей и семь девушек из районов столицы Татарстана состязались за главные титулы в Доме культуры химиков. Финалисты продемонстрировали свои знания о традициях русского народа, о
Главный приз и звание «Добрый молодец-2017» завоевал ученик СОШ № 89
Вторые места заняли ученик СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого языка Советского района Даниил Малышев и ученица СОШ № 70 Кировского района Ангелина Валова. Третья призовая строчка досталась ученику СОШ № 8 Кировского района Владиславу Долматову, ученице СОШ № 33 Авиастроительного района Александре Кульбарисовой и ученице лицея № 83 — Центра образования Приволжского района Анне Елагиной.
В номинациях победителями стали — ученик СОШ № 119 Авиастроительного района Михаил Федотов («Будущее России»), ученик СОШ № 51 Вахитовского района Алексей Ларин («Ума палата»), ученик СОШ № 130 Московского района Вениамин Бочеров («Патриот отчизны») и ученик лицея № 83 Приволжского района Никита Архипов («Красноречие»). Среди девушек отличились ученица СОШ № 51 Вахитовского района Анастасия Савельева («Русская душа»), ученица гимназии № 75 Московского района Милания Коняхина («Задорный каблучок») и ученица лицея № 177
Начальник Управления образования Исполкома Казани Ильсур Хадиуллин вручил ребятам кубки, дипломы и премиальные сертификаты. Также от имени Ассамблеи народов Татарстана, Русского