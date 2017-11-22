В Казани выбрали «Доброго молодца» и «Красну девицу» 2017 года

Семь юношей и семь девушек из районов столицы Татарстана состязались за главные титулы в Доме культуры химиков. Финалисты продемонстрировали свои знания о традициях русского народа, о культурно-историческом наследии России, защитили проекты на тему «Сыны и дочери народа русского», представили на суд жюри творческую презентацию, где раскрыли свои таланты и знания русской культуры.