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17:18 (мск), источник: РИА Крым

Авария оставила без воды часть Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Из-за аварии на водоводе часть Симферополя осталась без воды, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

Источник: РИА "Новости"

«На время проведения работ будет отсутствовать холодное водоснабжение улиц 51-ая Армии, Суходольная, Битакская, Бетховена, Фурманова, Буденного, Щорса, Куйбышева, Чапаева, Ладыгина, Бабушкина, Солнечная, Лебедева, Коцюбинского, Федько, Снайперов, Рубцова, Федотова, Комсомольская и прилегающих», — рассказали в диспетчерской службе.

Специалисты приступили к устранению аварии во вторник в 17.00. Ориентировочное время окончания работ — 23 ноября в 01:00.

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