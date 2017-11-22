Авария оставила без воды часть Симферополя

«На время проведения работ будет отсутствовать холодное водоснабжение улиц 51-ая Армии, Суходольная, Битакская, Бетховена, Фурманова, Буденного, Щорса, Куйбышева, Чапаева, Ладыгина, Бабушкина, Солнечная, Лебедева, Коцюбинского, Федько, Снайперов, Рубцова, Федотова, Комсомольская и прилегающих», — рассказали в диспетчерской службе.

Специалисты приступили к устранению аварии во вторник в 17.00. Ориентировочное время окончания работ — 23 ноября в 01:00.