Севастополец Антон Шкаплеров снова полетит в космос

Космическим кораблем «Союз МС-07», который стартует 17 декабря с космодрома Байконур, будет командовать почетный житель Севастополя, Герой России Антон Шкаперов.

Накануне, стало известно, что полным ходом идет подготовка к полету и члены основного и дублирующего экипажей МКС-54/55 будут вот-вот будут сдавать экзамены по ручному управляемому спуску ТПК «Союз МС».

— В состав основного экипажа входят космонавт Антон Шкаплеров, астронавт НАСА Скотт Тингл и астронавт Джакса Норишиге Канаи, — говорится в информации на сайте госкорпорации Роскосмос. — Дублирующий экипаж — космонавт Сергей Прокопьев, астронавт ЕКА Александр Герств и астронавт НАСА Джанетт Эппс. .

Старт ТПК «Союз МС-07» запланирован на 17 декабря 2017 года.