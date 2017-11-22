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17:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Севастополец Антон Шкаплеров снова полетит в космос

17 декабря космический корабль «Союз МС-07» под командованием жителя полуострова отчалит с Байконура.

Космическим кораблем «Союз МС-07», который стартует 17 декабря с космодрома Байконур, будет командовать почетный житель Севастополя, Герой России Антон Шкаперов.

Накануне, стало известно, что полным ходом идет подготовка к полету и члены основного и дублирующего экипажей МКС-54/55 будут вот-вот будут сдавать экзамены по ручному управляемому спуску ТПК «Союз МС».

— В состав основного экипажа входят космонавт Антон Шкаплеров, астронавт НАСА Скотт Тингл и астронавт Джакса Норишиге Канаи, — говорится в информации на сайте госкорпорации Роскосмос. — Дублирующий экипаж — космонавт Сергей Прокопьев, астронавт ЕКА Александр Герств и астронавт НАСА Джанетт Эппс. .

Старт ТПК «Союз МС-07» запланирован на 17 декабря 2017 года.

Надо отметить, что 45-летний космонавт Антон Шкаплеров полетит в космос уже в третий раз. Антон Николаевич первый раз стартовал в 2011 году, второй в 2014.

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