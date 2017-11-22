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17:56 (мск), источник: Tengrinews

Со второго раза: В ЦОНе помогли молодой паре, которой отказали в регистрации брака в день свадьбы

Регистрация молодой пары в Костанае, в которой ранее было отказано, прошла со второго раза, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Источник: Tengrinews

По данным пресс-службы, молодая пара в Костанае не смогла расписаться в запланированную дату, потому что один из них не подтвердил заявку, и в течение месяца пара не проверила статус регистрации на портале электронного правительства.

«Так как молодые люди подавали заявление в секторе самообслуживания фронт-офиса госкорпорации, руководство областного ЦОНа не осталось в стороне от проблемы», — отметили в госкорпорации.

Как рассказал директор департамента ЦОН по Костанайской области Еркин Жумабай, специалисты Центра обслуживания населения оказывают консультативную помощь по работе с порталом электронного правительства в секторах самообслуживания Connection point.

«В день через сектор самообслуживания только в Костанайской области получают услуги самостоятельно более трехсот человек», — прокомментировал он.

«Специалисты понимают, что многие услугополучатели никогда не сталкивались с необходимостью работы с порталом и, соответственно, испытывают сложности, когда оформляют услугу впервые. Поэтому максимально стараются облегчить задачу и помочь в работе. К сожалению, помогая сотням людей в день, оформляя тысячи запросов в неделю, сложно рассчитывать на стопроцентный результат. Поэтому услугополучателям важно понимать, что проследить за успешным оформлением запроса, понять механизм подачи заявки является их прерогативой», — отметил директор департамента.

Как сообщили в госкорпорации, молодой паре, которой пришлось столкнуться с досадным препятствием на пути к семейной жизни, оказали содействие в благополучном разрешении вопроса.

«После успешной отправки заявки, учитывая исключительность ситуации, предусмотренными рамками стандарта оказания государственной услуги молодожены получили свидетельство о регистрации брака. Еркин Жумабай лично поздравил новоявленную семью», — сообщили в «Правительстве для граждан».

«Я сожалею, что молодым людям пришлось столкнуться с таким беспрецедентным случаем накануне важного события в их жизни, и хочу пожелать, чтобы эта неприятность была единственной на пути к их долгому, крепкому союзу», — сказал он.

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