Со второго раза: В ЦОНе помогли молодой паре, которой отказали в регистрации брака в день свадьбы
Регистрация молодой пары в Костанае, в которой ранее было отказано, прошла со второго раза, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Регистрация молодой пары в Костанае, в которой ранее было отказано, прошла со второго раза, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
По данным
«Так как молодые люди подавали заявление в секторе самообслуживания
Как рассказал директор департамента ЦОН по Костанайской области Еркин Жумабай, специалисты Центра обслуживания населения оказывают консультативную помощь по работе с порталом электронного правительства в секторах самообслуживания Connection point.
«В день через сектор самообслуживания только в Костанайской области получают услуги самостоятельно более трехсот человек», — прокомментировал он.
«Специалисты понимают, что многие услугополучатели никогда не сталкивались с необходимостью работы с порталом и, соответственно, испытывают сложности, когда оформляют услугу впервые. Поэтому максимально стараются облегчить задачу и помочь в работе. К сожалению, помогая сотням людей в день, оформляя тысячи запросов в неделю, сложно рассчитывать на стопроцентный результат. Поэтому услугополучателям важно понимать, что проследить за успешным оформлением запроса, понять механизм подачи заявки является их прерогативой», — отметил директор департамента.
Как сообщили в госкорпорации, молодой паре, которой пришлось столкнуться с досадным препятствием на пути к семейной жизни, оказали содействие в благополучном разрешении вопроса.
«После успешной отправки заявки, учитывая исключительность ситуации, предусмотренными рамками стандарта оказания государственной услуги молодожены получили свидетельство о регистрации брака. Еркин Жумабай лично поздравил новоявленную семью», — сообщили в «Правительстве для граждан».
«Я сожалею, что молодым людям пришлось столкнуться с таким беспрецедентным случаем накануне важного события в их жизни, и хочу пожелать, чтобы эта неприятность была единственной на пути к их долгому, крепкому союзу», — сказал он.