Со второго раза: В ЦОНе помогли молодой паре, которой отказали в регистрации брака в день свадьбы

Источник: Tengrinews

По данным пресс-службы, молодая пара в Костанае не смогла расписаться в запланированную дату, потому что один из них не подтвердил заявку, и в течение месяца пара не проверила статус регистрации на портале электронного правительства.

«Так как молодые люди подавали заявление в секторе самообслуживания фронт-офиса госкорпорации, руководство областного ЦОНа не осталось в стороне от проблемы», — отметили в госкорпорации.

Как рассказал директор департамента ЦОН по Костанайской области Еркин Жумабай, специалисты Центра обслуживания населения оказывают консультативную помощь по работе с порталом электронного правительства в секторах самообслуживания Connection point.

«В день через сектор самообслуживания только в Костанайской области получают услуги самостоятельно более трехсот человек», — прокомментировал он.

«Специалисты понимают, что многие услугополучатели никогда не сталкивались с необходимостью работы с порталом и, соответственно, испытывают сложности, когда оформляют услугу впервые. Поэтому максимально стараются облегчить задачу и помочь в работе. К сожалению, помогая сотням людей в день, оформляя тысячи запросов в неделю, сложно рассчитывать на стопроцентный результат. Поэтому услугополучателям важно понимать, что проследить за успешным оформлением запроса, понять механизм подачи заявки является их прерогативой», — отметил директор департамента.

Как сообщили в госкорпорации, молодой паре, которой пришлось столкнуться с досадным препятствием на пути к семейной жизни, оказали содействие в благополучном разрешении вопроса.

«После успешной отправки заявки, учитывая исключительность ситуации, предусмотренными рамками стандарта оказания государственной услуги молодожены получили свидетельство о регистрации брака. Еркин Жумабай лично поздравил новоявленную семью», — сообщили в «Правительстве для граждан».