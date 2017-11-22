В четверг часть Симферополя останется без света

«В связи с проведением плановых работ на линии в 8 утра от электроэнергии будут отключены следующие адреса: ул. Куйбышева, 42−58, 67−83, ул. Лермонтова, 17−19, 29−37, пер. Совхозный, 7−13, 10−16, ул. Фруктовая, 55−61/81, пер. Фруктовый, 28/38», — отметили в диспетчерской службе.