Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла актриса и певица Делла Риз
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Порошенко созвал заседание из-за ситуации в Луганске
В России могут ввести налог на смерть
Ксения Собчак в классическом образе пришла на вечеринку
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
В Сети обсуждают изменения лица Любови Успенской – снимок
Киркоров обратился к Пугачевой после ее венчания
11 цитат Дмитрия Хворостовского о жизни и любви
София Ротару с внучкой и невесткой украсили обложку Elle
Киев: Плотницкий покинул Луганск и укрылся в России
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
17:56 (мск), источник: РИА Крым

В четверг часть Симферополя останется без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В Симферополе в четверг будет отключено электроснабжение на некоторых улицах, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с проведением плановых работ на линии в 8 утра от электроэнергии будут отключены следующие адреса: ул. Куйбышева, 42−58, 67−83, ул. Лермонтова, 17−19, 29−37, пер. Совхозный, 7−13, 10−16, ул. Фруктовая, 55−61/81, пер. Фруктовый, 28/38», — отметили в диспетчерской службе.

Энергетики планируют завершить ремонтные работы к 17:00.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Крыму 'поляны протеста' интернациональны – глава Госкомнаца
МИД Украины отреагировал на визит Путина в Крым
Самородок из глубин России: скончался Дмитрий Хворостовский
У сборной России отобрали еще одно золото Олимпиады в Сочи
Ратко Младич приговорен к пожизненному заключению
Как изменятся цены на продукты в преддверии Нового года
Кириенко назвал прорывом второй конкурс грантов для НКО
«Дело Захарченко» превратилось в театр абсурда
Церковь решит, сколько раз можно вступать в брак
Спорт
Россию лишили еще одного золота Сочи Комиссия Международного олимпийского комитета обнародовала еще одно неутешительное решение по поводу российских спортсменов
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Шувалов предложил передать реестр недвижимости налоговой службе
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
Названа сумма самого высокого налога на квартиру в Москве
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь