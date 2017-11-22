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17:57 (мск), источник: Sputnik.by

Трудовая миграция в Молдове порождает проблему беспризорных детей

МИНСК, 22 ноя — Sputnik. Проблема детей, которые остаются без попечения родителей, в Республике Молдова стоит очень остро из-за того, что трудовая миграция в стране довольно серьезная, сообщила народный адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску во время видеомоста ко Всемирному дню ребенка в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

Источник: Sputnik.by

«Трудовая миграция в стране довольно серьезная, около трети населения страны выезжает на заработки за границу, а отношение родителей к этой теме несерьезное. Они могут выехать за границу, не подумав, с кем остается ребенок. К сожалению, таких случаев очень много», — рассказала адвокат.

В Молдове есть закон, обязывающий родителей назначать законного представителя ребенка в их отсутствии, но он действует только тогда, когда они выезжают за границу официально. «Но таких ситуаций очень мало. К сожалению, в большинстве случаев миграция не связана с официальным трудоустройством», — поделилась Майя Бэнэреску.

По ее словам, эта проблема осложняется еще и тем, что многие родители не знают, что они должны назначить взрослого, который будет представлять интересы ребенка во время их отсутствия. «В ситуации, когда ребенок остается без законного представителя, обращение к врачу, в школу и любую другую организацию становится серьезной проблемой», — отметила народный адвокат.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошел видеомост Минск — Астана — Бишкек — Кишинев, приуроченный ко Всемирному дню ребенка. В обсуждении детских проблем приняли участие специалисты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы.

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