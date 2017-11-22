Екатеринбургскую школу закрыли на карантин из-за кори

По сообщению представителей горздрава, ребенок подхватил инфекцию от соседки по подъезду, которая «привезла» корь из Украины. Между тем, по данным школьной медкарты, ученик ранее был дважды привит от кори и потому во время вспышки заболевания от вакцинации его отстранили.

«Когда у ребенка развилась клиника кори, было проведено служебное расследование по медицинским документам и установлен факт фальсификации прививок против кори. Таким образом, этот ребенок оказался не привит и поэтому заболел корью, несмотря на то, что в непосредственном контакте с первой заболевшей пациенткой не находился. Если бы его мама не фальсифицировала данные о прививках, и медработникам изначально было бы понятно, что у ребенка нет прививок, он был бы привит как контактный по очагу в жилом доме и с большой вероятностью бы не заболел», — уточнили в горздраве.