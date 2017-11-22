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17:53 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургскую школу закрыли на карантин из-за кори

Заболевание подхватил ребенок с «липовой» справкой.

Источник: УралИнформБюро

В уральской столице у школьника обнаружили корь. При этом по документам 9-летний мальчик был привит от заболевания, рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга.

По сообщению представителей горздрава, ребенок подхватил инфекцию от соседки по подъезду, которая «привезла» корь из Украины. Между тем, по данным школьной медкарты, ученик ранее был дважды привит от кори и потому во время вспышки заболевания от вакцинации его отстранили.

«Когда у ребенка развилась клиника кори, было проведено служебное расследование по медицинским документам и установлен факт фальсификации прививок против кори. Таким образом, этот ребенок оказался не привит и поэтому заболел корью, несмотря на то, что в непосредственном контакте с первой заболевшей пациенткой не находился. Если бы его мама не фальсифицировала данные о прививках, и медработникам изначально было бы понятно, что у ребенка нет прививок, он был бы привит как контактный по очагу в жилом доме и с большой вероятностью бы не заболел», — уточнили в горздраве.

Школу, где учится зараженный свердловчанин, закрыли на карантин, а медики написали письма в свердловские Роспотребнадзор и прокуратуру. Они просят дать правовую оценку действиям родителей мальчика, подделавшим справку о вакцинации. За подделку документов взрослых могут привлечь к уголовной ответственности.

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