Петербуржцы находятся в группе риска из-за любви к тортам и пирожным

22 ноября Роспотребнадзор опубликовал новые данные о гастрономических предпочтениях жителей Петербурга. Оказывается, горожане — большие сладкоежки, за год они съедают по 37 килограммов сахара на человека при норме в 24 килограмма.

В сообщении ведомства говорится, что этот показатель сигнализирует о серьезной опасности, так как чрезмерное употребление сахара грозит ожирением, диабетом и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Диетологи считают, что в последние 10 лет россияне стали менее активными и склонными к набору лишних килограммов.

За 9 месяцев 2017 года специалисты исследовали 2600 проб кондитерских изделий. 0,3% из них не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям.