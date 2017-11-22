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18:11 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербуржцы находятся в группе риска из-за любви к тортам и пирожным

Горожане в год потребляют сахара на 13 кг больше нормы.

22 ноября Роспотребнадзор опубликовал новые данные о гастрономических предпочтениях жителей Петербурга. Оказывается, горожане — большие сладкоежки, за год они съедают по 37 килограммов сахара на человека при норме в 24 килограмма.

В сообщении ведомства говорится, что этот показатель сигнализирует о серьезной опасности, так как чрезмерное употребление сахара грозит ожирением, диабетом и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Диетологи считают, что в последние 10 лет россияне стали менее активными и склонными к набору лишних килограммов.

За 9 месяцев 2017 года специалисты исследовали 2600 проб кондитерских изделий. 0,3% из них не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям.

Роспотребнадзор предупреждает об опасности покупки кондитерских изделий домашнего производства. Такие продавцы в большинстве случаев не имеют документации, подтверждающей безопасность и качество продукции.

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